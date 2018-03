Castellano presentó el plan para pavimentar 130 cuadras

El intendente Luis Castellano encabezó el lunes por la noche, en el séptimo piso de la Municipalidad de Rafaela, la presentación del plan de 130 cuadras de pavimento que beneficiará a 17 barrios de la ciudad, que se llevará a cabo en el término de tres años.El titular del Ejecutivo junto al secretario de Obras Públicas, Luis Ambort, y la subsecretaria de Gestión y Participación, María Julia Davicino, fueron los encargados de explicar a los presidentes vecinales y miembros de comisiones barriales los alcances de esta programa integral que empezará a desarrollarse en pocos meses.“Es un plan muy ambicioso”, remarcó el primer mandatario rafaelino, quien agregó que “es una inversión importante en donde los vecinos de 17 barrios van a tener la posibilidad de tener la obra de pavimento”.UNA OBRA QUE CAMBIA LA VIDA“El año pasado empezamos con una recorrida casa por casa, barrio por barrio, nos reunimos con los vecinos ante el reclamo que en muchos casos llevaba muchos años y pudimos empezar a organizar el plan. Hoy definimos instancias finales con los barrios, con las comisiones vecinales que ahora tendrán la responsabilidad de explicarle a los vecinos cómo es el sistema”, explicó Castellano.“Es una obra que le cambia totalmente la calidad de vida al vecino”, destacó el Intendente luego del encuentro del lunes, y dijo que a los vecinos se les va a dar la posibilidad de poder pagarla en cuotas.Por otra parte, Ambort manifestó que “está planteado ejecutar el plan con equipos y personal municipal, con un plazo que va a estar en los 3 años aproximadamente, puede haber imprevistos, problemas climatológicos, la idea es hacerlo en tres años”.El titular de la Secretaría de Obras Públicas enfatizó, en diálogo con este Diario, "que la Municipalidad no tiene un presupuesto cerrado para las 130 cuadras porque se realizará por administración municipal y en algunos casos se deben incluir trabajos de desagües, pero si lo deberíamos estimar ahora seguramente supera los 130 millones de pesos".En relación a los casi $ 63 millones que la Provincia anticipó que enviará a Rafaela para financiar obras de pavimento -surgen de un crédito del Banco Mundial de 300 millones de dólares con la consigna de que se deben destinar exclusivamente a obras de este tipo en municipios y comunas santafesinos-, Ambort indicó que "todavía no sabemos cuando lo vamos a recibir, por tanto no fueron contabilizados para este plan, aunque cuando se transfieran estos fondos podría ser una fuente de financiamiento de este plan de 130 cuadras".Por último, resaltó que "después de ejecutar este plan en la ciudad, van a quedar menos de 30 cuadras de tierra, es decir que más del 99 por ciento de la ciudad tendrá garantizada la accesibilidad".“PARA EL MEJORVIVIR DE LOS VECINOS”En tanto que Néstor Seffino, presidente de la Federación de Entidades Vecinales (FEV), remarcó que “son 130 cuadras de pavimento y eso es muy bueno, porque todos los barrios no pueden tener pavimento al mismo tiempo, y se eligió, de una manera interesante, hacerlo por sorteo”.Al respecto explicó que “es algo que los vecinos van a tener que entender, algunos van a ser primeros y otros no, pero lo importante es que se haga, son tres años y dentro de esos tres años se va hacer. De acuerdo a lo que nos dijo Luis Ambort creo que quedarán unas 30 cuadras sin pavimento en la ciudad de Rafaela, esto es algo maravilloso, es para el mejor vivir de los vecinos”, concluyó.En tanto, Carla Gómez, presidente vecinal de barrio Italia dijo que es “una muy buena noticia con las calles que nos toca en nuestro barrio, lo primordial para nosotros es Joaquín V. González, que nos va a descomprimir avenida Italia”.Posteriormente sostuvo que “no sólo beneficia a barrio Italia, sino también a Mora, Virgen del Rosario, muchos barrios de la parte norte”. “Fue una reunión muy positiva”, finalizó la Presidenta de la vecinal, quien recordó la visita del Intendente al barrio y la charla por pavimento que empieza a concretarse.“Estamos felices de que los vecinos puedan seguir avanzando, para que puedan vivir con más comodidad y confort”, detalló por su parte Javier Grande, presidente de barrio Güemes. “A través de la venta de la calle de Limansky estamos con cinco cuadras de asfalto y el año pasado se hicieron cinco más de cordón cuneta, con estas tres cuadras estaríamos completando el 90 por ciento del barrio en asfalto, así que estamos bien”, contó el dirigente a la vez que agregó que “la perspectiva a futuro son muy buenas”.