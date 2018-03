“Tenemos que pensar en nosotros”

Al torneo de lale quedan cinco capítulos. En puesto de ascenso directo se encuentrapero en la próxima fecha, la 21ª, la “Crema” quedará libre y puede (si alguno definitivamente se anima) quedar relegado de dicha posición de privilegio, que mantiene más allá de no poder sumar de a tres en sus últimos cinco partidos.En su última presentación igualó sin goles, segundo encuentro sin anotar, pero mostró otra imagen. Ese es el consuelo. El equipo de Bovaglio mereció más ante el Deportivo Morón, pero falló en la definición y sumó un punto con sabor a poco.“Faltó meterla,pero esto va a ser así, duro, tuvimos las situaciones, no las pudimos meter pero lo importante es no perder, pero con el sabor amargo que si ganábamos agarrábamos un poco más la punta”, analizóPara afrontar dicho cotejo el DT cambió medio equipo y en relación a dichos cambios el cordobés apuntó: “Con la inclusión de los chicos por afuera hubo un poco más de dinámica, no varió mucho tampoco.”.Atlético mostró una mejor versión a lo que hizo ante Mitre y All Boys, pero le faltó eficacia. “Creamos situaciones más allá del nerviosismo de querer ganar como sea, de la gente,, comentó el ‘Flaco’ Castro.En relación al torneo, que agrupa a nueve equipos en tres puntos, Castro analizó:, hay unos 14 equipos en cuatro o cinco puntos, raro,. Los que están como nosotros o cerca también les cuesta ganar.Por último, Castro que volvió a la titularidad y en una posición que hacía tiempo no jugaba, declaró: “Es una posición en la que me gusta jugar, es un poco más sacrificada, me desgasta un poco más, hacía mucho que no jugaba ahí, si me toca seguir jugando es importante agarrar ritmo, un poco más la pelota y darle más juego al equipo. Yo me siento bien, esperemos poder mejorar y hay que mirar siempre para adelante”.Atlético de Rafaela tiene unos cuantos días para preparar su próximo compromiso. Queda libre el fin de semana y luego, por la 22ª fecha, estará visitando a Boca Unidos en Corrientes.En la jornada de ayer el elenco conducido por Lucas Bovaglio se entrenó en el predio del Polideportivo del Autódromo y lo hizo con algunas ausencias. Por un lado, se confirmó la lesión fibrilar en el isquiotibial de su pierna izquierda de Maximiliano Casa. El delantero sintió una molestia en el final del encuentro del pasado domingo y los estudios que se le realizaron confirmaron dicha lesión que lo tendrá afuera, por lo menos, 20 días.Por otro lado, Rodrigo Depetris, continúa con su molestia “plantar” en el talón izquierdo y volvió a realizar trabajos de kinesiología. Los que se sumaron, con diferentes molestias físicas fueron Jorge Velázquez y Darío Gandín.El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar en la mañana de hoy y repetirá hasta el viernes, para tener el fin de semana libre y volver el lunes a los entrenamientos.