Los municipales pasaron a un cuarto intermedio

Tras largas horas de deliberaciones, en el marco de la audiencia de conciliación convocada por la cartera laboral, las partes encontraron un espacio de diálogo que se había resquebrajado tras el rechazo de FESTRAM a la última propuesta elevada por la representación de los Intendentes y Presidentes Comunales.

Este debate permitió un acuerdo entre las partes para solicitarle a las autoridades del Ministerio de Trabajo la suspensión del trámite de la conciliación y retornar al ámbito paritario. A tal fin el Secretario de Regiones Municipios y Comunas Dr. Carlos Torres convocó a una nueva audiencia a celebrarse en dicha Secretaría para el día 3 de Abril a las 15 Hs.

"La verdad que sentimos lo que decíamos desde un principio: sentimos la presión del gobierno nacional, de que las paritarias no pasen el 15% el techo. Nosotros no podemos ahorrar con esos números, necesitamos asegurarle pronto a los trabajadores una recomposición, hay muchas inflación. Hay ciertas pautas generales que no se están dando y a nivel nacional se está notando claramente lo que está pasando a nivel nacional. El resto esta arreglando y nosotros no", le dijo ayer Darío Cocco a LA OPINION, tras finalizar la reunión.

El encuentro fue presidido por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Dr. Julio Genesini y el Director Provincial de Relaciones Laborales Dr. Mario Gaggioli. Asistieron los representantes de las Municipalidades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Casilda, Villa Gobernador Gálvez, Rufino, Reconquista, y las Comunas de Curupaity y Monte Vera.

Ambas partes reconocieron que en las tratativas hubo avances como para posibilitar, en un nuevo encuentro, un acuerdo para la política salarial del 2018.



"EL GOBIERNO ESTA PRESIONADO"

Cocco, que nunca pierde las esperanzas y se declara un optimista tras cada encuentro paritario, hizo mucho hincapié en el contexto en el cuál se están llevando a cabo las reuniones paritarias. Destacó que "es desfavorable", pero a su vez dijo que "estamos tratando de hacer todo el esfuerzo", deslizó.

"El martes será el día clave para ver si avanzamos o no. Siempre somos optimistas, pero no apareció el ofrecimiento superador, que rompa ese techo y que lo podamos plasmar en un acta. Tampoco surgió la posibilidad de avanzar en algo, la provincia está presionada por el gobierno nacional. En ese contexto, con todo lo que ha aumentado, es imposible, es muy difícil. No podemos encontrar luego de muchas reuniones, esa recomposición salarial" , expresó el refaelino.

En tanto, sobre el cierre, se refirió a los tiempos, extensos, que está llevando esta negociación: "esta es la primera vez que me pasa pasar por una situación así. Nunca habíamos superado marzo, y la próxima reunión que vamos a tener va a ser en abril. No hemos pensado en medidas de fuerzas, ni tampoco nos hemos organizado. Si el martes no arreglamos, nos tendrán otra vez llevando a cabo medidas", destacó.