La ministra negó que se se haga caja con la EPE

La ministra de la Producción de la provincia, Alicia Ciciliani, entrevistada por LT28 Radio Rafaela, sostuvo "estoy en falta con Rafaela, pronto voy a estar por esa ciudad para presentar mi plan de trabajo 2018/2019". Fue entonces la misma titular de un área relevante como la producción la que anticipó durante la entrevista que vendrá a nuestra ciudad "pronto".Sostuvo además "me está llevando mucho tiempo elaborar el plan de acción de dos años que me confió el gobernador y Rafaela va a tener prioridad para discutir este plan de trabajo", añadiendo que "en abril voy a recorrer todas las zonas más importantes de la provincia y la primera será Rafaela".La entrevista se dio con posterioridad inmediata a otra con el presidente del Centro Comercial Andrés Ferrero, respecto al tema del tarifazo de la Empresa Provincial de la Energía, el que es preocupación en toda la extensión geográfica de la provincia, habiendo provocado muy fuertes reclamos y reacciones, en especial de pequeños comerciantes, que por los montos de las tarifas recibidas han quedado ante la única posibilidad del cierre.Durante la entrevista desde la emisora se le preguntó a la ministra Ciciliani si con la EPE se estaba haciendo caja de parte del gobernador Miguel Lifschitz, respondiendo "De ninguna manera es así, el gobernador lo que hace es comprar energía cara en el mercado eléctrico nacional y la distribuye y mantiene la red de distribución con la inversión adecuada para llevar electricidad a cada rincón de la provincia, para lo cual tenemos un plan de inversión muy importante. Este es un problema regional y obviamente pasamos de un modelo de regalar energía a otro en el que tenemos que pagar el valor total de la energía sin anestesia... ahora tenemos que trabajar para ver cómo asistimos al sector productivo donde el costo de la energía pone en peligro la actividad económica".Siempre aparece la misma historia... la culpa es del gobierno nacional, la provincia no se hace responsable, se le planteó a la ministra Ciciliani, quien respondiö "Nosotros no producimos energía, tenemos que comprarla en el sistema eléctrico nacional" , siendo ampliado el concepto en cuanto a que la provincia puede establecer políticas y tomar medidas para evitar esta clase de situaciones, algo tiene que hacer la provincia, para eso hay un gobernador, se debe evitar que las zonas productivas sufran este castigo. En tal sentido dijo la funcionaria "Así es, tenemos que juntarnos, hablar, dialogar para que ningún sector productivo quede sin producir por los costos internos. Hay un plan, una forma de abordarlo y creo que el gobierno nacional tiene que ver lo que sucede en el país a lo largo y a lo ancho no solo con los sectores productivos y con las familias. Hay que sentarse a la mesa, gobierno nacional y gobiernos provinciales. Es un tema de responsabilidad compartida el Gobierno provincial la tiene y tenemos que juntarnos para compartir responsabilidades con el gobierno nacional. Estamos atentos pero esto se resuelve con dinero, si la Nación nos devolviera lo que nos debe también podríamos estar pensando en eso".