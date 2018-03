Macri agradeció a Abad por su tarea en la AFIP

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente Mauricio Macri agradeció ayer al saliente director de la AFIP, Alberto Abad, por su labor al frente del organismo recaudador en momentos de "crisis" en el país y lo puso como ejemplo al cuestionar a quienes "se aferran al poder a cualquier costo". "Lo importante es saber cuáles son los tiempos de cada uno y no que la adrenalina del poder te lleve más allá de donde tenés que ir", sostuvo el mandatario.Al encabezar en el Salón Blanco el acto de homenaje y despedida al funcionario nacional, el jefe de Estado se quejó de que "muchas personas se aferran al poder a cualquier costo" y aclaró que "lo importante es estar para ayudar y servir"."Uno siempre tiene que estar con energía y el mismo nivel de compromiso. Desde el afecto, gracias. Y estoy seguro de que muchos argentinos se dieron cuenta de tu seriedad. Hiciste lo que correspondía de acuerdo a la ley, lo que era correcto", afirmó el líder del PRO.Y agregó: "Necesitamos mucha gente que haga lo que corresponde y no lo políticamente correcto, frase espantosa ligada en contra de la mayoría de los argentinos".En ese sentido, Macri agradeció a Abad por haber aceptado la propuesta de volver a la AFIP en "un momento muy especial de un avanzado deterioro" y remarcó que ayudó a "volver a estar ordenados".Por su parte, el saliente titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos definió al reconocimiento como "una sorpresa" y agradeció la convocatoria que le hizo el líder del PRO para librar sus "últimas batallas" como funcionario.En sus palabras de agradecimiento, Abad mencionó especialmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a los 22 mil trabajadores de AFIP, a la vez que prometió no volver a desempeñarse al frente del ente recaudador: "No voy hacer lo de los chalchaleros, esta es mi última chacarera".CONSEJO DE ABADA CRISTOBAL LOPEZPor otra parte, Abad se refirió a la causa que enfrenta el empresario Cristóbal López por la falta de pago del impuesto al combustible y subrayó que "el que incumple la ley tiene que hacerse cargo de las consecuencias", al tiempo que consideró que podría vender "activos estratégicos" para "aplicarlos al pago de la deuda y los sueldos"."Nosotros creemos que el que incumple la ley tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su incumplimientos. Y entendemos y es de público conocimiento que además de los bienes que están afectados en este juicio cuenta con otros bienes que bien podrían ser vendidos para solventar una parte de la deuda" estimada en 17 mil millones de pesos, sostuvo el funcionario nacional.En declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, el titular del organismo recaudador subrayó que dentro del Grupo Indalo "hay un conjunto de activos estratégicos que se comprometieron por mucho tiempo" y consideró que "en vez de haberlos comprometido durante tanto tiempo hubiese sido inteligente empezarlos a vender y aplicarlos al pago de la deuda y los sueldos" de los trabajadores."Me parece que hay un retraso que no es lo que corresponde para restaurar el incumplimiento", añadió Abad.Asimismo, al ser consultado sobre la decisión judicial de cambiar la carátula en la causa contra López y pasar de investigar una defraudación a una evasión, el saliente funcionario nacional manifestó: "Este es un proceso legal que cumplió los plazos, la Justicia con nosotros fue consistente".De esta manera, Abad ratificó el rechazo del organismo a beneficiar a Cristóbal López con una moratoria, ya que el no pago del impuesto a los combustibles no contempla la posibilidad de ponerse al día con un plan de pagos.