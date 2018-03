Agroquímicos: ediles se reunieron con el INTA

El Cuerpo Legislativo se reunió con el ingeniero Jorge Frana, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de nuestra ciudad para poder obtener la visión del prestigioso organismo. Destacó que las restricciones en metros no sirven si es que el Estado no realiza los controles necesarios.

Los concejales de la ciudad recibieron ayer al ingeniero Jorge Frana del INTA Rafaela, quien dio su punto de vista respecto a la aplicación de agroquímicos y su consecuencias en la salud.Recordemos que este es uno de los temas de mayor debate en los últimos años: desde 2012, el Cuerpo Legislativo se propuso mejorar la ordenanza existente (la 3600) y por diversos motivos (nunca claros) el debate se fue postergando. Incluso, el año pasado se completó sin que nadie presentara un proyecto. Ni tampoco se concretó un encuentro con el Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela, al que le habían solicitado un informe sobre el tema, el cual entregó con la opinión de una veintena de expertos.Ahora está en discusión uno de autoría de Silvio Bonafede, que propone ampliar la zona de resguardo (el área en donde no se debe aplicar ningún producto) de los 200 metros actuales a 500 metros.No es la primera vez que Frana va al Concejo a hablar del tema: ya lo había hecho con anterioridad. Y al igual que en aquel momento, reiteró el mismo concepto: no importan las legislaciones, sino que lo que importa son los controles.En diálogo con Radio Rafaela comentó que le parece correcto “empezar a sentarnos e interpretar qué es lo que queremos decir cada uno. Yo vengo en representación de un proyecto del INTA. El objetivo es buscar participación de los actores involucrados”.“Hay que respetar los intereses de todos. Debe haber control entendido en todos los sentidos, desde el control público hasta el mismo que tiene que hacer el productor”, explicó.“Una de las alternativas es poner metros de exclusión o zona base. Pero, si después no se controla, no va a tener ningún efecto”, sostuvo.Vale destacar que en el INTA Rafaela también hacen lo que se llama "control biológico". Esto implica la utilización de diferentes animales para controlar las enfermedades de las plantas, principalmente la soja. Frana dejó en claro que pese a que es mucho más redituable para el productor, es mucho más sencillo usar los plaguicidas, con el consecuente beneficio de un sector económico".