El gran momento de Zabala

Entre numerosos aspectos positivos que entregaron los torneos del GP Sudamericano de atletismo en Concepción del Uruguay, estuvo la progresión del mediofondista José Zabala, quien asoma como una de las principales esperanzas del atletismo nacional. Una nota en el sitio oficial de la Confederación Argentina de Atletismo así lo deja en claro.Zabala ocupó el 9° puesto en los 1.500 metros llanos con 3m.48s.33, prueba ganada por el brasileño y finalista mundial Thiago do Rosario André. Esa marca de Zabala lo eleva al segundo lugar del ranking nacional permanente en la categoría u20 (cuyo récord pertenece a Federico Bruno con 3m40s86 desde hace seis años). Y al día siguiente, sobre 3.000 metros, Zabala escoltó a Joaquín Arbe (8m12s72) para registrar 8m16s89, una marca que -en el historial argentino de los u20- sólo fue superada por Oscar Cortinez (8m12s38) y Néstor Cevasco (8m12s60) en diciembre de 1992, en el CENARD, durante una recordada competencia por la reinauguración de esa pista.Zabala -nacido el 5 de febrero de 1999- es oriundo de Humboldt, y además ahora quedó segundo en el ranking IAAF junior de 3.000 metros en la temporada.Deportivamente, sus primeros pasos fueron en el club Juventud Unida. "Empecé a entrenar con carreras, junto a mis amigos, para tener más resistencia. Fue mi padre quien me incentivó para que me dedicara al atletismo”, afirmó al diario La Capital.El entrenador Darío Núñez lo fue orientando a la pista, donde exhibe una constante superación. En 2015 fue el campeón nacional u18 de los 3.000 metros con 8m59s10 (y tercero en 1500), y también obtuvo el título de cross country en La Rioja. En 2016, en su reducto rosarino, logró ambas distancias en el Nacional de esa categoría con 4m05s06 en 1500 y 8m44s01 en 3000, y clasificó para el Sudamericano de Concordia, donde obtuvo la medalla de bronce de los 3.000 llanos con 8m50s54.Una prueba de su alía internacional la dio en la última temporada, cuando logró el subcampeonato sudamericano u20 de 1.500 metros en Leonora (Guyana) con 4m02s51 y, semanas más tarde, ocupó el 5° puesto en el Panamericano de la misma categoría, en Trujillo, donde logró su mejor marca hasta ese momento: 3m50s46. Cerró la temporada con los títulos nacionales u20 de 1.500 y 5.000 metros, en Mar del Plata.Su objetivo inmediato es representar a la Argentina en el Mundial u20 de Tampere, Finlandia.