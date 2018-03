Hoy, último día de actividad bancaria

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El sindicato Asociación Bancaria realizó ayer 900 asambleas en sucursales de todo el país, en la previa de un paro nacional que podrían concretar luego de este fin de semana largo, en reclamo de un incremento salarial superior a la meta oficial de inflación."Más de 900 asambleas se han llevado a cabo en todo el país reiniciando nuestro plan de acción gremial preparatorio de un paro nacional bancario. En ellas expresamos toda nuestra bronca", sostuvo la organización que comanda Sergio Palazzo en un comunicado.En Rafaela, se desarrollaron asambleas informativas pero de corta duración por lo que prácticamente no se demoró la atención al público.En este marco, los bancos cumplirán hoy su último día de actividad en una breve semana laboral y luego no operarán desde este jueves y hasta el martes con motivo de los feriados por la Semana Santa y el Día a los Caídos en Malvinas del lunes 2 de abril.El gremio reiteró los motivos por los que se encuentran en un plan de lucha que derivaría en un paro que podría concretarse este martes 3 de abril -aún no está confirmado-, y entre ellos mencionó el rechazo "al tope que se impone a las paritarias, vulnerando la ley y rebajando salarios reales".También criticaron el ofrecimiento de las cámaras empresarias de un adelanto del 7% a cuenta del futuro aumento y volvieron a reclamar que "en cambio cumplan con los fallos judiciales que ordenan aplicar la cláusula gatillo, hasta que no se llegue a un nuevo acuerdo".A su vez, pidieron respuestas a los "planteos paritarios sobre seguridad, adecuaciones por incorporación de nuevas tecnologías, género e igualdad, tercerizaciones, cumplimiento del convenio y acuerdos vigentes".Por otro lado, el sindicato insistió en que "se derogue el despojo previsional consumado contra los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires, y la reforma previsional nacional que afecta a todos los jubilados bancarios".La Asociación Bancaria ratificó así su pedido de incremento salarial teniendo en cuenta "una proyección de más del 20%" de inflación para 2018.PANADEROS FIRMANSUBA SALARIAL DEL 15%El Sindicato de Panaderos se sumó ayer a los gremios que firmaron un aumento salarial del 15%, bajo la pauta que alienta el Gobierno, el cual se abonará en dos tramos y tendrá una revisión en septiembre. El acuerdo entre empleados y empresas del sector fijó las subas salariales en una cuota del 7,5% en marzo y otra por la misma cifra para julio.La paritaria se firmó durante una audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo, donde asistieron representantes de la Federación Obreros y Empleados de Panaderías y Afines de la provincia de Buenos Aires y de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires.El entendimiento establece además una cláusula de revisión para septiembre, a fin de definir si deberá hacerse un reajuste en el aumento salarial, de acuerdo a la inflación acumulada para ese entonces.