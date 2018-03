Lorenzetti y Garavano evalúan reforma judicial

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunieron ayer para avanzar con un proyecto de reforma conjunto del sistema judicial. El encuentro se produjo este martes y, según supo NA, se acordó unificar las iniciativas que propone el Gobierno a través del programa Justicia 2020 y las que planteó el magistrado durante su discurso en el inicio del año judicial."Se juntaron para hablar de la reforma de la justicia y unir Justicia 2020 con la reforma de Lorenzetti", señalaron fuentes cercanas al ministro, luego de que el Centro de Información Judicial (CIJ) publicara una fotografía del encuentro.En marzo pasado, el presidente del máximo tribunal se había mostrado autocrítico por la actualidad del sistema judicial, al señalar que mientras la sociedad reclama "más seguridad", los responsables de llevar adelante los cambios continúan "con las discusiones y no brindan soluciones"."¿No es posible que nos pongamos de acuerdo en un sistema razonable que respete las garantías constitucionales y al mismo tiempo logre resultados efectivos y que nuestra gente viva más tranquila?", se preguntó en aquella ocasión.Además, Lorenzetti convocó "a consensuar reglas de armonización" para "que la lucha contra la impunidad sea efectiva".Los puntos centrales de su propuesta son la ampliación de las horas de atención al público y la implementación de los expedientes digitales."Hay países que cambiaron fuertemente y limitaron los recursos y se concentraron en la lucha contra la impunidad. Son reformas que en nuestro país todavía no se hicieron", agregó.SOBRE ESCUCHAS DECRISTINA Y PARRILLILa Corte Suprema de Justicia le pidió ayer al titular de la AFI, Gustavo Arribas, que entregue información sobre sus "actuaciones" en el marco de las escuchas que trascendieron públicamente y contenían conversaciones entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex funcionario Oscar Parrilli.En una nota dirigida a Arribas, el máximo tribunal solicitó "que ponga en conocimiento las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas".Además, le reclamó información sobre "cualquier circunstancia que considere pertinente orientada dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes de la Agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las interceptaciones telefónicas ordenadas en la causa señalada".Las escuchas que se filtraron en varios medios de comunicación son conversaciones telefónicas entre la ex presidenta y Parrilli, que eran parte de escuchas que había ordenado el juez Ariel Lijo sobre el ex secretario general de la Presidencia en el marco de una investigación por supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi.