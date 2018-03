Cronograma de servicios para los días feriados

La Municipalidad de Rafaela informa el cronograma de servicios con motivo de la celebración del Jueves y Viernes Santo y la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.Se recuerda entonces que para la recolección domiciliaria del martes 27, se deben sacar sólo los residuos biodegradables (cocina), en tanto que los días miércoles 28 y jueves 29 no habrá recolección de ningún tipo. El servicio se retomará en la noche del viernes 30 con los residuos biodegradables.Asimismo, el domingo 1 por la noche la recolección contemplará los residuos biodegradables, mientras que el lunes 2, se recolectarán los residuos no biodegradables.El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas los días jueves 29, viernes 30 y lunes 2. El sábado 31 las tareas serán normales desde las 6:00 hasta las 14:00.La Estación de Residuos Clasificados, ubicada sobre avenida Luis Fanti (frente al Cementerio Municipal), funcionará de manera normal desde las 7 hasta las 19:00.Con respecto a la recolección de patios, los vecinos del sector 1 deberán disponer los residuos en bolsas cerradas y, de existir ramas, en pequeñas longitudes y con la correspondiente atadura en la noche del lunes 2. Vale recordar que el área de cobertura del sector 1 corresponde a los barrios: 30 de Octubre, Mosconi, Central Córdoba, Villa del Parque, Villa Podio, Fátima, 2 de Abril, Pablo Pizzurno, La Cañada, Loteo Plaza Grande, Loteo Tierra de Pioneros y Loteo Lomas del Bosque.MINIBUSESLos minibuses circularán de manera normal los días jueves 29 y sábado 31, en tanto lo harán con frecuencia correspondiente a los días feriados los días viernes 30, domingo 1 y lunes 2. En este sentido todas las líneas circularán de 7 a 22. Las líneas 1, 4 y 5 tendrán una frecuencia cada 30 minutos. Las líneas 2 y 3 cumplirán con su recorrido con frecuencias cada 45 minutos.ZECEn la Zona de Estacionamiento Controlado, no se cobrará estacionamiento los días viernes 30 y lunes 2, funcionando con normalidad los días jueves 29 y sábado 31.