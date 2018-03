Demorada sesión del Concejo Municipal

Hoy, a partir de las 8, se realizará una nueva sesión ordinaria del Concejo Municipal. Estos fueron días atípicos en el sexto piso: el paro de la semana pasada, sumado a la semana corta por Pascuas, hizo que de dos sesiones solo realicen una (aunque podrían haber convocado a otra sesión para completar la agenda, esta fue la decisión adoptada).Serán 14 los temas a tratar, en un amplio abanico de tópicos.El primero promete generar polémica: los ediles del PJ le están solicitando respuestas al Gobierno de la Provincia por los reclamos en materia de seguridad. En lo que va del año, Rafaela ha tenido cuatro asesinatos, en diferentes partes de la ciudad. Esto ha generado la presencia del Ministro de Seguridad, con quien el Intendente tiene una relación (si es que existiera alguna) tirante. Y si bien el mandatario local ha prometido el lanzamiento de las denominadas "mesas barriales", hasta ahora, no se han puesto en marcha. Los vecinos reclaman respuestas y hasta ahora, el poder político no las ha dado, sea del color político que sea.Otro punto que podría generar debate es el pedido del registro municipal de accidentología. Se sabe que el tránsito es algo que preocupa permanentemente en nuestra ciudad y desde el oficialismo han repetido que esta ordenanza está vigente. Pero desde el Frente Progresista insisten en que no es así.En otro orden de cosas, pedirán para que Los Palmeras toquen junto a la Filarmónica de Santa Fe en nuestra ciudad, reclamarán por forestación e iluminación en la Nueva Terminal de Omnibus, y diferentes acciones que debería llevar adelante el Nodo Salud; así como también saber del DEM cuáles fueron las directivas que le dieron al director de ASSA, Darío Corsalini y obras para proveer de agua potable a un sector del barrio Belgrano.Por otra parte, declararán de interés municipal el proyecto “Memoria en la Pared”, la pronta adhesión a la Ley Nacional Nº 27328 y realizarán modificaciones al programa municipal de microcréditos y de las ordenanzas N.° 3508 – 3651.Finalmente, pedirán por estacionamiento para motos y señalética en Alpi Rafaela, por señalética en calle J. R. Armando, por una intervención vial en Bolívar y Arenales.