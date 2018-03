Libertad recibe a Echagüe

Sigue la Liga Argentina de Básquetbol. Desde las 21:30 Libertad de Sunchales recibirá esta noche a Echagüe de Paraná, en uno de los encuentros de la segunda fase de la Conferencia Norte, que será dirigido por Alejandro Zanabone y Sebastián Moncloba.El equipo dirigido por Sebastián Saborido viene de caer ante el puntero Hindú de Resistencia y necesita rehabilitarse para mantenerse en el segundo puesto, a tiro del vanguardista.LIGA PROVINCIALLa Copa Santa Fe ya tiene a sus dos últimos pasajeros en los cuartos de final. Rivadavia Juniors de Santa Fe y Talleres de Villa Gobernador Gálvez ganaron sus compromisos el pasado fin de semana y están entre los ocho mejores de la provincia.Rivadavia logró ratificar la campaña de los mejores cuatro de la general y se impuso a Atlético San Jorge 2 a 1 tras el 79 a 76 para pasar de ronda. En tanto, Talleres le ganó a El Tala por 71 a 51 y cerró 2 a 1 la serie de octavos de final.Además de Rivadavia ante Talleres, se armaron las otras tres series: Sport Cañadense vs. Ceci de Gálvez, Platense de Reconquista vs. Almagro de Esperanza y Brown de San Vicente vs. Sportsmen Unidos. Las mismas comenzarán a disputarse este jueves.LO SIGUEN LOS SPURSQue Máximo Fjellerup es seguido por los scouts NBA se sabe hace tiempo. Son muchas los especialistas en el tema que creen que el escolta de Bahía Basket será seleccionado este año en el Draft.Tal es el caso de la web Basketball Insiders, que recientemente armó su Mock Draft, pronosticando las 60 selecciones. ¿Dónde colocaron a Fjellerup? En el puesto 51, siendo elegido nada menos que por los San Antonio Spurs. ¿Se podrá dar ese nuevo vínculo entre los texanos y el básquet argentino?