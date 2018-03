Diplomatura en Agronegocios

A partir del próximo 27 de abril, se dictará la Diplomatura Universitaria en Agronegocios en la Sede Rafaela de la Universidad Católica de Santa Fe.Con una estructura de 7 módulos, la propuesta es desarrollar un Proyecto para posicionar un producto de origen agropecuario en el Mercado Nacional y/o Exportación; al tiempo de proporcionar las herramientas y exhibir el proceso, para la formulación de estrategias de empresas que integran el sistema de Agronegocios.La Diplomatura está orientada a egresados de carreras universitarias de grado o posgrado con títulos de Licenciatura o equivalentes, así como postulantes que no cuenten con el grado universitario, en tanto demuestren poseer preparación, experiencia laboral no menor a 2 años en actividades afines a la temática.Los últimos años, se han caracterizado por los profundos cambios que se han producido en lo concerniente a la tecnología, a los sistemas de comunicación y a la dinámica que estos les han impuesto a los sectores de la economía y a las cadenas productivas asociadas, desencadenando el aumento vertiginoso en la masa de conocimientos e información generada por el avance científico-tecnológico y por la expansión de áreas de desarrollo de la actividad agropecuaria e industrial.El sector agrícola, ganadero y agroalimentario no ha sido ajeno a esta realidad, encontrándose sujeto a continuos y rápidos cambios en sus esquemas productivos, de industrialización y de comercialización.Para promover y desarrollar el sector agropecuario, será necesario contar con personas integralmente capacitadas para afrontar y manejar esta realidad compleja y cambiante; que tengan la habilidad de responder cada vez con mayor rapidez a los desafíos de la competencia sin perder el sentido de pertenencia a su medio ni atentar, sea a corto como a largo plazo, contra las potencialidades intrínsecas al mismo. Por esto, es necesaria la actualización constante de los profesionales que interactúan en estos sistemas, con el fin de lograr la mejor calidad y la cantidad suficiente de producción agroalimentaria, atendiendo a las necesidades y demandas de consumo y promoviendo la sostenibilidad de los ecosistemas.Consciente de todo esto, la Facultad de Ciencias Agropecuarias crea la Diplomatura en Agronegocios, con la intención de dar respuesta a esta demanda, mediante la educación integral de la persona y la formación de profesionales capacitados en la tarea investigativa, productiva, administrativa, comercial y de gestión de todo tipo de institución y/o empresa vinculadas al sector agropecuario, en sus distintas formas y niveles.La Facultad de Ciencias Agropecuarias asume el compromiso de brindar una propuesta educativa que apunte hacia una educación integral de la persona, a los efectos de ampliar el horizonte profesional de los actores del sistema agropecuario. La diplomatura permitirá responder a necesidades del ámbito empresarial local y regional, referida a profesionales que, asumiendo una diversidad de funciones puedan afrontar con solvencia el desafío de participar activamente en el desarrollo de la actividad organizacional.Para mayores informes e inscripción comunicarse telefónicamente 0342-4603030 Int. 157 o 0342-154081105; o al correo electrónico: [email protected]