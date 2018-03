La segunda fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol tendrá un único adelanto y se jugará el viernes, el resto irá todo el día domingo.El programa de partidos quedó de la siguiente manera: Viernes 30/03: 17 hs (Reservas 15:30 hs): Dep. Libertad vs. Ferrocarril del Estado. Domingo 01/04: 16 hs (Reservas 14:30 hs): Dep. Ramona vs. Brown San Vicente, Dep. Tacural vs. 9 de Julio, Argentino Quilmes vs. Atlético Rafaela, Peñarol vs. Sportivo Norte (en el estadio Germán Soltermam, cancha de 9 de Julio), Ben Hur vs. Arg. Humberto, Florida de Clucellas vs. Unión de Sunchales.