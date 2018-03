La Provincia pagará por decreto los aumentos a docentes y estatales

El ministro de Gobierno de la Provincia, Pablo Farías, confirmó hoy que a través de un decreto se habilitará el pago del aumento salarial ofrecido a los gremios docentes y de la administración central, el cual fue aceptado por unos y rechazado por otros. El funcionario sostuvo esta mañana que la Provincia no va a mejorar la última oferta salarial, consistente en un incremento salarial del 18% en dos tramos de 9% en marzo y en agosto a lo que se suma la cláusula gatillo por inflación, a la vez que advirtió que se descontarán los días de paro que se realicen de ahora en más.

"El ofrecimiento salarial de la provincia de Santa Fe, si no es el mejor, está entre los mejores del país", subrayó el ministro Farías. No obstante, los gremios realizaron otra lectura de la propuesta salarial para este año al considerar que la oferta es del 16,6 por ciento, ya que incluía la cláusula gatillo de diciembre de 2017.

Además, Farías aseguró que "la provincia va a dar por terminada la discusión salarial" más allá de que "el diálogo va a seguir abierto con los sindicatos". Amsafe Rosario salió a responder rápidamente en este punto al rechazar "cualquier intento de clausurar la paritaria".

En este marco, el gremio docente de UDA aceptó el ofrecimiento a diferencia de Amsafe y Sadop, que lo rechazaron. Entre los sindicatos de estatales también hubo decisiones distintas, ya que UPCN dio su conformidad para acordar la paritaria mientras que ATE resolvió en su plenario no aceptar la suba salarial.

Así las cosas, los gremios docentes se movilizaron hoy hasta la ciudad de Santa Fe aunque los maestros dictaron clases en las escuelas mientras se preparan para un paro de 48 horas para la próxima semana en caso de que el Gobierno provincial no presente una mejora en su propuesta.

Pero ahora tienen la certeza de que la Provincia otorgará el aumento correspondiente a marzo del 9% y que amenaza con descontar a quienes adhieran a las medidas de fuerza. La pulseada, como se verá, aún no está resuelta.