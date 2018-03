A mano armada le robaron la bicicleta

Cercana la hora 22 de ayer, dos "motochorros" abordaron a un vecino de Frontera, y tras apuntarle con una arma de fuego le sustrajeron una bicicleta cuando se disponía a ingresar a un comercio.

José Castillo contó a La Voz de Sam Justo (San Francisco) que "fui hasta el almacén a comprar comida. Cuando me estaba bajando de la 'bici' se me acercaron dos en moto y me apuntaron con un revolver. Se la entregué sin reaccionar, no me quise resistir".

Además, comentó que no logró identificarlos, aunque sostuvo que eran personas jóvenes.

Finalmente, Castillo sentenció "la bicicleta no es nueva, pero estaba en condiciones. La usaba todos los días para ir a trabajar".