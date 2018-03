Piden acelerar la rebaja de retenciones a la soja

La Sociedad Rural de Rosario pidió al Gobierno nacional que anticipe la rebaja de retenciones a la soja para que los productores puedan tener mayor margen de maniobra ante el impacto de la sequía. Según un estudio realizado por el Instituto de Economía del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), las pérdidas para los productores serían millonarias este año por la sequía registrada en gran parte de la zona núcleo productiva.Precisamente, un informe del organismo agropecuario refleja que la provincia de Santa Fe es una de las más afectadas y lo demuestra con datos contundentes:. Es decir, entre enero y en lo que va de marzo las precipitaciones no superan los 125 mm cuando el promedio desde 1982 para el período es de 380 mm. En otras ciudades santafesinas la situación no es muy distinta: el déficit en Ceres es de -347 mm y en Rosario de -299 mm.Los lotes de soja que sufrieron sequía extrema tienen un 75% de probabilidad acumulada de registrar márgenes negativos, con probables pérdidas de 120 dólares por hectárea antes del pago de alquileres, dice el análisis. A su vez, los lotes de maíz que afrontaron una condición extrema tienen más del 95% de probabilidad acumulada de márgenes negativos.En ese contexto, la SRA de Rosario le solicitó al ministerio de Agroindustria que adelante el cronograma de reducción de las retenciones a la soja, que se ubican actualmente en 28,5%, y suprimir el pago de anticipos por el impuesto a las Ganancias de 2018."Es mucha la inversión que se necesita para encarar la nueva campaña. No pedimos que el Estado resigne nada, pedimos sólo un alivio", dijo la entidad en un comunicado difundido a la prensa santafesina. Según los técnicos de la SRA Rosario, tomar una medida como la reclamada "no tienen costo fiscal para el Gobierno Nacional, sólo algo de costo financiero"."Solicitamos un adelanto de los descuentos del 0,5% mensual de la retención de soja del 2018 al momento de la cosecha para mejorar en algo el precio así el productor no podrá retener sus ventas y perder esa quita mensual", dice el pedido.Esta medida posibilitaría que, al momento de vender su soja, al productor se le descuente sólo 24% en concepto de retenciones, el cual debería ser el nivel del tributo a fines de 2018, según la Sociedad Rural con sede en la ciudad santafesina.Desde enero pasado, los derechos de exportación a la soja vienen reduciéndose medio punto porcentual por mes y durante marzo se ubican en 28,5%, lo que fue definido por el Gobierno como lo "posible" en un contexto de fuerte déficit fiscal.Los ruralistas rosarinos, en el epicentro de la región núcleo agrícola, también pidieron "suprimir el pago de anticipos del impuesto a las Ganancias del 2018".Entre otras sugerencias para paliar los efectos de la sequía y permitir a los productores encarar la nueva campaña 2018/19, la entidad sugirió al Gobierno que "implemente con rapidez el otorgamiento de las financiaciones y refinanciaciones que hoy en día están vigentes en el Banco Nación".También solicitaron "obtener de los bancos privados mayores plazos en la prórroga de vencimientos bancarios o nuevos créditos, acordes con los ciclos agrícolas, además de flexibilidad en la ampliación de márgenes"."Desde la SRR sabemos que el campo es una actividad de riesgo donde se puede perder. También creemos que no debemos tener privilegios ni pedir subsidios por encima de otros sectores empresariales. Pero también debemos recordar que tenemos una retención muy injusta sobre el precio de venta de la soja", se indicó en el comunicado.