Los docentes se movilizan en medio de una paritaria trabada

En el marco de lo resuelto por la Asamblea Provincial de AMSAFE, en la jornada de hoy, los trabajadores de la educación llevarán adelante una Jornada Provincial de Protesta con concentraciones, clases abiertas, volanteadas, reuniones de Delegados, entre otros reclamos."Desde AMSAFE llevamos adelante este plan de lucha exigiéndole al gobierno de la provincia una nueva convocatoria para mejorar los aspectos salariales, de condiciones de trabajo, exigir Verdad, Justicia y Reparación del asesinato de la compañera Vanesa Castillo y modificación del Decreto 2288/16, y solicitar el urgente ofrecimiento y toma de posesión del concurso y el traslado de nivel secundario, entre otros temas", expresó el gremio en un comunicado.Dentro de las medidas que realizarán los maestros en el departamento Castellanos, estará exhibir afiches en las puertas de entrada de cada escuela y volantes haciendo conocer reclamos ante el rechazo de la propuesta del gobierno provincial. En tanto, habrá una reunión de delegados hoy a las 18 hs, en la sede de Bv. Lehmann 398 para reflexionar sobre la jornada en Defensa de la Educación Pública. Recordemos que ese día se trabaja normalmente.Ayer los docentes pasaron por calle Moreno para retirar afiches y volantes. En tanto, se prevé que las escuelas de otras localidades lo recibirán por representantes de CD departamental o comisionistas.El gobierno provincial ratificó que no está en condiciones de mejorar la oferta salarial del 18% en dos tramos que hizo tanto a los gremios de la administración central, como a los gremios docentes, en la última mesa paritaria. Recordemos que, a excepción de UPCN (en la paritaria de la administración central) y UDA (en la negociación docente), el resto de los sindicatos había expresado su disconformidad con la propuesta a través de sus respectivas asambleas. Pasado el mediodía, habrá una reunión de gabinete donde se definirá la política del Gobierno ante el rechazo de algunos gremios.Durante el acto de inauguración de la planta potabilizadora en el acueducto de Desvío Arijón, el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que la posibilidad de aplicar los aumentos mediante un decreto "se va a evaluar durante esta jornada", en la reunión.Por otra parte, el ministro de Economía de la provincia, Gonzalo Saglione, adelantó a través de Radio LT10 de Santa Fe que los empleados de la administración central recibirán el aumento del 9% en marzo, ya que UPCN -uno de los gremios mayoritarios-, aceptó las últimas condiciones ofrecidas. En el caso de los docentes, la situación es distinta porque si bien los docentes nucleados en UDA le dieron el sí a la propuesta, no tienen la cantidad de afiliados como para decidir en general.La secretaria general de AMSAFE, Sonia Alesso, se refirió a las negociaciones en la paritaria docente en Santa Fe y recordó que se analiza un nuevo plan de lucha que consiste en un paro de actividades para los próximos 4 y 5 de abril mientras que confirmó una movilización para la jornada de hoy.La dirigente consideró que el gobierno provincial tiene que “convocar a una nueva audiencia y mejorar la propuesta que es insuficiente. Esto lo tiene que escuchar el gobierno”.Alesso criticó la alternativa de la suba que acercó la cartera de Claudia Balagué a la mesa salarial: “Primero que no es del 18 por ciento sino que es el 17 y pico que significa 150 pesos para una maestra de grado”, advirtió y continuó: “Pero este no es el eje, el problema es que significa que estamos por debajo de la canasta familiar”.Luego, se refirió a la declaración del gobernador Miguel Lifschitz quien sostuvo que los docentes no entendían la realidad: “La entendemos muy bien, la propuesta está por debajo de las tarifas que el mismo gobierno planteó, no es tan difícil entender que la oferta no es la expectativa que tenían los maestros”, indicó.“Al conflicto lo tiene que resolver el gobernador con una propuesta acorde al aumento de las tarifas y a la canasta, que recomponga el salario de una forma significativa”, apuntó y terminó: “No sacan cuentas de lo que significa en plata esta propuesta para los docentes”, concluyó.