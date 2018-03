Sabia, otro refuerzo de jerarquía llega a Ferro

Ferrocarril del Estado sigue dando que hablar con las incorporaciones que viene sumando para el Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol que se puso en marcha el último fin de semana. Ya tiene al “Melli" Matías Zbrun, que de paso anotó uno de los goles en la victoria en el debut ante Unión de Sunchales por 2 a 1, y en la jornada de ayer se terminó de cerrar el arribo del defensor Juan Sabia (36 años) y anoche ya se sumó a los entrenamientos del equipo dirigido por Roberto Medrán.El experimentado marcador central, que viene de jugar en Libertad de Sunchales, se suma al “Melli” Zbrun, como dos de los refuerzos de renombre y jerarquía que se sumaron al conjunto de barrio Los Nogales.La dirigencia de Ferro continúa trabajando para cerrar una nueva incorporación, antes del cierre del libro de pases pactado para el 9 de abril.Juan Alberto Sabia tiene 36 años y es oriundo de Pergamino (provincia de Buenos Aires). Sus clubes: Ben Hur, Gimnasia (J), Argentinos, Vélez, Unión de Esperanza y el Deportivo Libertad. Fue tres veces campeón del fútbol grande de nuestro país. Con el “Bicho” en el Clausura 2010 y las restantes con el elenco de Liniers (torneo 2012-2013 y Supercopa 2013).Esta noche, 20 hs, se llevará a cabo la reunión del CD liguista y quedará confirmado el programa de la segunda fecha del Apertura de Primera A.Los partidos: Dep. Libertad vs. Ferrocarril del Estado, Dep. Ramona vs. Brown San Vicente, Dep. Tacural vs. 9 de Julio, Argentino Quilmes vs. Atlético Rafaela, Peñarol vs. Sportivo Norte, Ben Hur vs. Arg. Humberto, Florida de Clucellas vs. Unión de Sunchales.