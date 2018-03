Buena convocatoria para los cursos de modelo

Recientemente Alexis Astore, titular de la Agencia UMO, se mostró sumamente gratificado por la convocatoria que tienen los cursos de modelo UMO Model School.

En tal sentido remarcó que para el presente ciclo el plantel de alumnos "consta con 35 alumnos entre mujeres y varones en la edad de 13 a 22 años".

"La mayoría son de la ciudad de Rafalela y de la región (Sunchales, Lehmann, San Cristóbal, Humboldt, San Vicente, San Jerónimo Norte, Progreso, Nuevo Torino, San Jerónimo del Sauce y Santa Fe Capital).

Congratulado por la respuesta enfatizó "es impactante cómo vienen gente de todo la región, me siento sorprendido por la convocatoria"

En relación al curso hizo saber que dura 10 meses con una carga horaria anual de 120 hs.

La actividad se desarrolla en Academia de Arte (Chacabuco 153) los días sábado a partir de las 13hs.

En cuanto a la calidad de UMO, Alexis manifestó que “lo que nos identifica como escuela de modelos es buscar la mejor versión de cada una de las personas que forman parte del curso”, “Para nosotros lo primordial no es que los alumnos sepan caminar sobre una pasarela, sino que nos enfocamos para que encuentren su mejor versión”.

"En una de las cosas que más hacemos hincapié es en los buenos modales, por eso una de las materias que trabajamos es Ceremonial y Protocolo.

"Otra cosa que ya es una marca registrada es que cada uno de los docentes es altamente calificado en su rubro".

"Al momento de salir, les enseñamos acerca de la importancia de saber peinarse y maquillarse solos, combinar la ropa, por eso incluimos Asesoría de imagen.

Agregó más adelante "cuando estén al frente de su primera entrevista laboral, o simplemente tengan que rendir un examen, queremos que sepan desenvolverse, por lo que hacemos hincapié en el Teatro, Baile y Expresión corporal, no solo para que puedan expresarse frente a la cámara sino también en la vida cotidiana".

por otra parte destacó que "trabajamos mucho sobre la integración, para que aprendan a convivir, a compartir y a no competir entre ellos.

"También se estudia mucho la parte de locaciones de las sesiones fotográficas y fílmicas, donde se implementan diferentes estilos.".

Por último puntualizó que " a fin de año, los alumnos muestran lo que han aprendido durante el curso en un desfile y se les entrega una libreta de calificaciones, donde los profesores ponen su puntaje. Tienen una devolución de cada docente y su propio book fotográfico, y lo que queremos implementar este año es que cada alumno tenga un video promocional propio le puede servir para su futuro, los castings y las producción".