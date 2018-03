Se sortean las 64 viviendas

Hoy se llevará a cabo el sorteo de las 64 viviendas en nuestra ciudad. Se realizará a las 8 hs en la Lotería de Santa Fe y se transmitirá en vivo a través del canal oficial de Youtube del gobierno provincial.Una gran cantidad de rafaelinos estará pendiente de este sorteo, ya que el número de inscriptos fue aumentando en los últimos días, luego de que la provincia permitiera una semana más para la inscripción.Atendiendo al cupo de antigüedad, los postulantes inscriptos desde hace más de cinco años tendrán doble chance a la hora del sorteo, es decir, participarán en los cupos antigüedad y demanda general. Las familias inscriptas bajo la vieja modalidad presencial, deberán validar sus datos en el sistema digital para mantener la antigüedad."El acceso a la vivienda en Rafaela está destinado en esta oportunidad a 1944 familias en condiciones de participar del sorteo. De las 1944, 1837 son los que van a demanda general y que no están dentro de ningún cupo", comentó el arquitecto Marcelo Bersano, director del Instituto Municipal de la Vivienda de Rafaela en Radio ADN, FM 97.9.Del total de viviendas, se sortearán 53, ya que 11 se adjudicarán a beneficiarios del programa provincial "Mi Tierra Mi Casa", pertenecientes al cupo de personas con discapacidad.De esta forma, 37 unidades se sortearán entre las familias del cupo de demanda general, 10 para la categoría de fuerzas de seguridad, 2 para la de antigüedad, 2 para la de discapacidad motriz, 1 para bomberos voluntarios y 1 para el cupo ex combatientes de Malvinas. El cupo de otra discapacidad no se conformará ya que es cubierto con los beneficiarios de “Mi Tierra Mi Casa”."Para todas las operatorias que se realicen en la ciudad de Rafaela, hay una ordenanza donde se solicita cumplir y demostrar 10 años de residencia en la ciudad. La provincia en las distintas ciudades aplican los dos años y cada vez que se hace en Rafaela solicitamos que se cumpla ese período continuo en la ciudad", admitió el arquitecto.