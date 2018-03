Bovaglio: “No es el estímulo que este grupo necesita”

Será difícil encarar el cierre de este rarísimo torneo de la B Nacional. Atlético de Rafaela, que por méritos propios se subió a lo más alto de la tabla de posiciones, también, por méritos propios dejó pasar unas cuantas posibilidades de alejarse y continuar mirando a todos desde lo más alto. Ya no depende de sí mismo y si bien se mantiene una fecha más como único puntero, el próximo fin de semana, cuando se juegue la fecha 21° quedará libre y puede ser superado por varios elencos… Ya se verá.

Lo cierto es que el equipo ya no podía mostrar la pobre imagen que se había repetido en sus últimas presentaciones, sobre todo en los dos últimos juegos en casa (All Boys e Independiente Rivadavia). Todo se derrumbó en Santiago del Estero, con derrota ante Mitre (0-1) y Bovaglio cambió medio equipo. Atlético fue otro, pero el mismo. Tuvo el carácter que se necesitaba poner en la cancha pero le faltó lo más importante: meterla.

La conferencia de prensa del entrenador, Lucas Bovaglio luego del 0 a 0 ante el Deportivo Morón:



- ¿Qué sensaciones te deja el empate?

- Bronca porque queríamos ganar, hicimos un desgaste importante. Desde el punto de vista actitudinal no hay ningún tipo de reproches, se entregó todo, no se jugó “el” partido pero fuimos superiores a Morón, tuvimos situaciones claras. El rival no tuvo situaciones de gol, pero lamentablemente la historia se repite y no volvimos a sumar de a tres.



- Te deja conforme la mejoría que mostró el equipo desde lo futbolístico…?

- Sí. Tuvo 20 o 25 minutos en el PT que me gustaron, que el partido estuvo totalmente controlado y fuimos, sin crear innumerables situaciones de gol, pero se veía que había un equipo con una disposición totalmente distinta a la del rival. Aumentamos la intensidad de juego, me gustaron muchos aspectos del equipo, no quiero caer en algunos puntos individuales que cumplieron de acuerdo a las expectativas pero muchos aspectos del equipo me gustaron. No haber sumado de a tres, no haber ganado, hace que uno vea las cosas con bronca. Entiendo que el equipo jugó el partido como tenía que jugarlo para ganarlo, lamentablemente la pelota no entro.



- Pensando en el cierre del campeonato ¿Cuánto influye en la cabeza el no poder ganar?

- Si hubiésemos ganado, que hicimos las cosas como para hacerlo, el ánimo del plantel hubiese estado por las nueves y este grupo hubiese sido muy difícil de detener en la recta final. No pudimos coronar el partido con una victoria cuando hicimos el desgaste, intentamos con pelota parada, desnivelando por afuera, sin mucho juego asociado, pero el rival juega y planteó un partido defensivo y jugar era muy difícil. Nos adaptamos, fuimos, creamos situaciones de gol y lamentablemente el esfuerzo que hacen los chicos no tiene la recompensa que se merecen y obviamente anímicamente no es el estímulo que este grupo necesita en este momento.



- ¿Qué aspectos positivos y negativos viste en esta nueva presentación?

- El hecho de revertir la imagen que habíamos dejado en Santiago del Estero, de buscar el partido con nuestras armas pero con todos los caminos posibles. El hecho de haber hecho defensivamente un partido sobrio, insisto, el rival no tuvo situaciones de gol.

Lo negativo es que no ganamos y ya van varias fechas. En algunos partidos merecimos más de lo que cosechamos entonces es difícil hablar de merecimientos, hay que hablar de hechos concretos, de gustos, de realidades y la realidad es que no podemos ganar.



- ¿Qué te dejaron las variantes que hiciste desde el inicio del partido?

- Nos permitió aumentar la intensidad, que cada uno trató desde su puesto aprovechar la chance, entiendo que en líneas generales cumplieron. El equipo mostró ambición de ganar el partido, había en cancha dos equipos con deseos muy claros, uno que quería quedarse con la victoria sí o sí y otro que vino a hacer su negocio; lamentablemente el rival hizo su negocio. Hicimos un desgaste importante como para habernos llevado algo más de lo que nos llevamos.



- No pueden ganar, el resto tampoco: ¿cómo evalúas el torneo?

- Sí, hace varias fechas que estamos punteros y hubo varios equipos que tuvieron la chacen de tomar la punta y no pudieron. No es fruto de la casualidad, no fue solo un fin de semana, fueron varias fechas, varios equipos, no es nuestro consuelo. Si queremos salir campeón el campeonato tenemos que ir a buscarlo y no que nos caiga desde el cielo, pareciera que todos nos están dando la chance a nosotros de que el campeonato sea nuestro y nosotros no estamos haciendo lo que deberíamos para que el campeonato sea definitivamente de Atlético. Hoy, por lo menos desde lo actitudinal, me gustó lo que hizo el equipo, fue ambicioso y con ganas que si el tren está pasando subirse para no dejar pasar la chance. Es nuestra realidad, hay otros que están en la misma lucha que estamos nosotros sin jugar bien, ganando, perdiendo. Está rarísimo el campeonato, dar un veredicto a futuro es difícil.