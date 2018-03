Grillo Demo: feliz por exponer en su ciudad

Tal como lo anunciáramos, el pasado domingo, con especial repercusión fue habilitada la Agenda Imaginación en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, ocasión en la que se pusieron a disposición del público cuatro muestras con creaciones de artistas de alto vuelo y una instalación, todas propuestas cautivadoras que podrán verse hasta el mes de mayo.En esa oportunidad, el organismo municipal tuvo el privilegio de contar con las obras de un prestigioso artista rafaelino que hace cuarenta años no reside más en la ciudad y que está afincado en Ibiza, Grillo Demo, quien exhibe una muestra, en la principal sala del Museo Municipal de Artes Urbano Poggi, tituladay que permanecerá en exposición hasta el 20 de mayo.Tras la apertura formal pudimos dialogar con el rafaelino quien apasionado con su actividad enfatizó que "nací artista en Rafaela, me fui de acá porque debía ir a estudiar, y luego fui a Europa".Evocó a sus maestros en esta ciudad y destacó que lo guió Norma Fenoglio en el Liceo, me acuerdo que hacía cerámica con Favareto Forner cuando el Liceo estaba donde ahora está la Municipalidad, frente al monumento a Guillermo Lehmann, que era un galpón, iba de noche con la bicicleta y volvía con las esculturas de barro, todavía mojadas en el porta equipaje de la bicicleta, esos fueron mis profesores aquí, en Rafaela".Consultado acerca de su traslado a Europa, relató que fue algo fortuito, "yo no decidí nada, nunca decido nada, no tengo el poder de hacerlo, fui haciendo lo que el corazón me pide, lo que va pasando. Estaba en Rosario estudiando, me encontré con un grupo de amigos, terminé el tercer año de la Universidad, se iban a Europa y yo me colé, y después allá fui quedándome, fui quedándome y nada, no volví más a vivir a Rafaela, pero siempre vuelvo a visitar a mis padres que tengo la suerte de tenerlos todavía y ahora la maravilla de esta exposición que es genial, finalmente la exposición está ubicada en el lugar que era la plataforma de los autobuses que salían para Santa Fe y Rosario, desde donde nos fuimos todos a estudiar, eso es increíble".Ya que tocó el tema del espacio que se utiliza para exhibir sus obras consultamos su parecer en cuanto a la transformación que sufrió el sitio con la ejecución del Centro Cultural del Viejo Mercado, no dudó en manifestar elogios y señaló que "es un lujo este complejo, es genial para la gente de Rafaela, que tengan este sitio para juntarse, que los artistas tengan un lugar de encuentro y es fabuloso, por eso le puse a la exposición "La vida es sueño" y la mía un milagro, como siempre digo yo."Pero es un sueño que yo nunca soñé, esta exposición en Rafaela, en un museo tan lindo en un lugar tan fantástico, es genial".Es de público conocimiento que este artista donó una de sus obras a beneficio de la capilla del Hospital, para ello están vendiéndose bonos y luego se efectuará un sorteo, al respecto hizo saber que "llegué a la gente de la capilla por una amiga mía, es la que siempre me pone en contacto con todo el mundo en Rafaela que es Dana Condrac, y gracias a ella el 80% de la muestra está en Rafaela, gracias a ella que fue juntándolo, trayéndolo de todas partes. Ella se encontró con el concejal Leo Viotti, él le preguntó sobre mí, si deseaba colaborar, y por supuesto que me sumé. No sabía qué era la capilla porque nunca había estado, pero cuando llegué fui a verla, me encantó por eso he donado la obra El Niño Jesús de Praga, con la intención que puedan reunir la mayor cantidad de dinero posible.En el currículum difundido antes de su presentación se puso de relieve su relación con encumbrados personajes, haciendo saber que su trabajo terminó conquistando admiradores de lo más selectos y exigentes, entre los que se encuentran Madonna, Kate Moss y Jade Jagger. Carolina Herrera recurrió a él para la creación de la primera colección de joyas de la marca, diseñada por Grillo e inspirada en su obra "Falling Jasmine". Consultado acerca de estas relaciones manifestó que "nos fuimos encontrando a través de los lugares, de la vida, he vivido en Nueva York, en Ibiza, mucho tiempo en Italia, he tenido la suerte de ir encontrándome con ellos y hacer decoraciones, trabajar para distintas revistas de arte, de moda, en los años '90 trabajé para Interview Magazine, hacía acuarelas de interiores para artistas contemporáneos, he colaborado con revistas de modas, como la historia de los retratos que son mujeres argentinas que tuvieron que ver con la moda y así me fui encontrando con toda esta gente a través de la vida".