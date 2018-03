Agropecuario igualó y Atlético sigue puntero

En el cierre de la 20° fecha de la B Nacional Agropecuario y Santamarina terminaron como empezaron, 0 a 0, y de esta manera Atlético de Rafaela sigue siendo el único líder. Los de Carlos Casares sabían que si ganaban en Tandil quedaban como punteros absolutos, pero una vez más, nadie quiso quitarle dicho lugar a la "Crema".

En el otro cotejo de anoche, All Boys le ganó 3-2 a Quilmes.

El próximo fin de semana se jugará la fecha 21, donde Atlético quedará libre. Los cruces de los de arriba: All Boys vs Sarmiento, Agropecuario vs Chicago, Juventud Unida vs San Martín (T), Independiente Riv. vs Gimnasia (J), Instituto vs Almagro, Aldosivi vs Dálmine, Morón vs Boca Unidos.