Alemania ante Brasil

A falta de 80 días para el inicio de la Copa del Mundo en Rusia, los 32 clasificados para la cita más importante verán acción entre este lunes y martes. Uruguay, por la China Cup, venció ayer a Gales por 1 a 0 con gol de Cavani, mientras que Holanda goleó 3 a 0 al Portugal de Ronaldo. Y otro de los platos fuertes de hoy lo tendrá a Alemania viéndose las caras con Brasil luego del histórico 7-1 del 2014. Además, habrá 11 duelos entre equipos clasificados y también jugarán los tres rivales de la Selección. Estos son los partidos amistosos que se jugarán este martes: a las 9:20, Japón vs. Ucrania; 12.45, Rusia vs. Francia; 14, Irán vs. Algeria y Suiza vs. Panamá; 15, Egipto vs. Grecia, Dinamarca vs. Chile y Senegal vs. Bosnia Herzegovina; 15.30, Rumania vs. Suecia; 15.45, Alemania vs. Brasil, Polonia vs. Corea del Sur y Bélgica vs. Arabia Saudita; 16, Inglaterra vs. Italia, Marruecos vs. Uzbekistán, Colombia vs. Australia y Túnez vs. Costa Rica; 17, Nigeria vs. Serbia; 21, Perú vs. Islandia y 23, México vs. Croacia.