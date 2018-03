Islandia anunció un boicot diplomático

El Gobierno de Islandia informó este martes a la Embajada rusa en Reikiavik que suspende de manera temporal sus contactos bilaterales con el país liderado por Vladimir Putin y que, en consecuencia, las autoridades del país europeo, primer rival de la Selección Argentina en la fase inicial, no asistirán al Mundial 2018. "Islandia se solidariza con Reino Unido por por el ataque de Salisbury tomando medidas diplomáticas contra Rusia. Se pospuso el diálogo bilateral de alto nivel con Rusia, lo que resulta en líderes islandeses no asistirán a la Copa del Mundo de la FIFA. Instamos a Rusia a cooperar con la investigación", advirtió el ministro de Relaciones Exteriores islandés, Gudlaugur Thor, a través de un posteo en Twitter. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ya había anunciado que ni altos funcionarios británicos ni miembros de la familia real de ese país acudirán al torneo.