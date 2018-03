Se realizan asambleas sorpresivas en bancos

BUENOS AIRES, 27 (NA).- Trabajadores de bancos realizan esta semana asambleas sorpresivas en los lugares de trabajo en reclamo de un incremento salarial superior a la meta oficial de inflación, por lo que se verá afectada la atención al público, y podría haber un paro nacional el 3 de abril próximo.El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, responsabilizó ayer a las cámaras que representan a las entidades financieras (Adeba, ABA, ABE y Abappra) por promover un incremento "a cuenta" del 7% desde enero y también le apuntó al Ministerio de Trabajo por convalidar ese mecanismo."Hacer esto no sólo vulnera la ley, es echar nafta al fuego de un conflicto generado por quienes en vez de respetar el funcionamiento de la comisión paritaria son funcionales al interés empresario", dijo Palazzo en un comunicado a los trabajadores. Y aseguró que ese acuerdo entre las cámaras bancarias y el Gobierno fue realizado "sin considerar" los derechos adquiridos, como las compensaciones anuales de enero y del Día del Bancario.La Asociación Bancaria ratificó así su pedido de incremento salarial teniendo en cuenta "una proyección de más del 20%" de inflación para 2018. Tras recibir un 7% desde el 1 de enero, el gremio dijo que los bancos deben respetar el fallo judicial de pagar mes a mes lo establecido en el artículo segundo del acuerdo salarial 2017 pues, a falta de otro entendimiento, ese pacto "está vigente"."Los bancos deben aplicar la cláusula gatillo por el 1,8% de alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en enero y del 2,4% en febrero, también respecto a los meses subsiguientes si no hay nuevo acuerdo", aseguró Palazzo.Según el gremialista, los bancos están pagando un 7% "a cuenta", lo que implica una suma "mucho menor" a la que corresponde por el fallo judicial: "Actúan así pues saben que algún banquero podría ir preso por no cumplir ese fallo", dijo Palazzo. "Pretenden demostrar que tienen voluntad de pagar como justificativo, pero también pretenden empecinadamente imponer un aumento sin proporción con los precios o con sus enormes ganancias", agregó.Por ello, el gremio resolvió que desde ayer se realizarán asambleas sorpresivas para informar sobre la situación en cada sucursal a usuarios y clientes, "para que sepan de la justicia del paro nacional bancario" que se concretará apenas finalice el fin de semana largo por los feriados de Semana Santa y los guerra de Malvinas.