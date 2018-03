Piden apartar al juez de la causa contra De Vido

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó ayer que se aparte al juez federal Luis Rodríguez de la causa contra Julio De Vido por el presunto desvío de fondos en la mina de Río Turbio, al considerar que fue "infundada y arbitraria" su decisión de separar de la investigación al fiscal Carlos Stornelli.La OA pidió el apartamiento del magistrado del caso en el que tiene prisión preventiva el ex ministro de Planificación Federal y subrayó que existe "un razonable temor de parcialidad". "La decisión provoca un perjuicio de imposible reparación ulterior, en tanto implica el apartamiento del representante del Ministerio Público Fiscal que desde un inicio intervino legal y diligentemente en el proceso", subrayó el organismo que lidera Laura Alonso.En su presentación, la Oficina Anticorrupción consideró que la resolución de Rodríguez "lleva a preguntarse si el trasfondo no obedece más a una directa intención de ´deshacerse´ de Stornelli frente al permanente impulso que le ha dado al proceso"."Llama la atención no sólo el momento en que se ha realizado el planteo por parte de la defensa sino también el cambio de criterio adoptado por V.S. luego de que en otras dos oportunidades anteriores decidió en sentido contrario sobre la misma cuestión", advirtió el organismo.Para la OA, el juez Rodríguez "se limitó a transcribir primero y reescribir después los argumentos del defensor incidentista, incluso los notoriamente confusos que asimilaban el deber de objetividad con una pretendida imparcialidad, contraria a la naturaleza misma de quien es parte en proceso".Stornelli fue apartado de la investigación tras una recusación entablada por el ex funcionario Roberto Baratta, quien estuvo detenido varios meses y recuperó su libertad hace unos días gracias a un fallo de la Cámara Federal porteña, que le dictó la falta de mérito.El ex número dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación había recusado a Stornelli por temor de imparcialidad: señaló que el fiscal, quien ejerce la acusación, le había reprochado el haber firmado un convenio de obras con el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, algo que no fue así.Tras ese fallo, el fiscal de Cámara Germán Moldes designó como reemplazante al fiscal federal Eduardo Taiano.En tanto, el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi, cuestionó el pedido de la OA y evaluó que "en democracia nunca se ha vivido esta presión sobre la Justicia". "Hay una actuación vergonzosa, partidista e inmoral presionando jueces", enfatizó Rusconi en declaraciones a radio Cooperativa y resaltó que "De Vido fue detenido antes de ser indagado", algo que -según dijo- "no sucede casi nunca en la Justicia".La esposa del ex ministro, Alessandra Minnicelli, a su vez, afirmó que espera que "en los próximos días se haga justicia en todas las causas" contra De Vido.En la causa Río Turbio, en la que se investiga la defraudación al Estado, De Vido está procesado con prisión preventiva y desde diciembre pasado se encuentra en el penal de Marcos Paz: en esta investigación se busca determinar el destino de 256 millones de pesos que debían ir a las obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio.Tras obtener la falta de mérito en una causa por la compra de gas licuado, el supuesto desvío de fondos en la mina de Santa Cruz es la única causa por la que el ex funcionario sigue preso.