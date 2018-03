La AFIP apeló el fallo a favor de Cristóbal López

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La AFIP apeló ayer el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que cambió la acusación contra el empresario Cristóbal López en el marco de la causa por la falta de pago de impuestos por el expendio de combustibles y advirtió que de quedar firme esa resolución Oil Combustibles podría saldar la deuda con una moratoria, lo que rechaza.

El organismo, que es querellante en el caso, presentó por un lado la apelación ante la Cámara Federal para que su fallo sea revisado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y, por el otro, participó de una audiencia ante el juez Javier Cosentino, quien tiene a su cargo el expediente por el concurso de Oil.

"Resulta muy importante para consolidar una ciudadanía fiscal responsable que se apliquen con todo rigor las sanciones penales correspondientes a quienes han defraudado al Estado de modo tan ostensible y desprejuiciado", señaló el texto de la apelación presentado por el abogado Ricardo Gil Lavedra.

Si bien tenía plazo hasta el 5 de abril próximo, la AFIP apeló este lunes en disconformidad con el cambio de caratula y lo mismo hará el fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien no descartó presentar un cuestionamiento a la excarcelación de López y su socio Fabián De Sousa.

El organismo advirtió al respecto que la causa excede la "indebida retención de tributos", porque incluyó la participación del ex titular de ese organismo Ricardo Echegaray, quien, como los dos empresarios, se encuentra procesado sin prisión preventiva.

"De acuerdo a nuestro entender, esta maniobra ha sido urdida desde los más altos niveles de conducción de la AFIP para beneficiar al Grupo Indalo, dando apariencias de legalidad a las enormes sumas de dinero que no ingresaban al fisco", sostuvo Gil Lavedra. Y agregó que la decisión de la Cámara Federal porteña, con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, de modificar la caratula de la causa "importa la virtual extinción de la investigación, erigiéndose como una suerte de sobreseimiento encubierto ".

"Esto garantiza, tal como ya lo he explicado en anteriores oportunidades, la impunidad de los autores de graves delitos, algo que es inaceptable, más aún cuando la propia resolución señala que la materialidad de los hechos denunciados es irrefutable así como también reconoce comprobada la responsabilidad que en ello les cabe a Echegaray, López y De Sousa", remarcó.

El presidente Mauricio Macri había cuestionado duramente la decisión del tribunal que benefició a lo empresario y adelantado que intentaría recuperar "aunque sea parcialmente" lo adeudado por el dueño del Grupo Indalo. Es que Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa eran investigados por defraudación a la administración pública, pero la Cámara Federal cambió la caratula del expediente a apropiación indebida de tributos.

Si bien ambos delitos tienen la misma pena, de dos a seis años de prisión, el segundo abre la puerta a que se discuta qué fuero es competente para investigar (el federal o el penal tributario), lo que podría dar lugar en el futuro a una cancelación de la deuda a cambio de extinguirse la acción penal.

Por otra parte, en la audiencia de este lunes los interventores judiciales ratificaron que "la situación de la empresa es crítica, no se pagan salarios y la refinería de Santa Fe se encuentra paralizada entre otras circunstancias de gravedad", por lo que consultaron si existía un plan de pagos para la deuda de la petrolera.

Oil Combustibles se presentó en 2016 en concurso de acreedores y el principal de ellos es la AFIP, que tiene reconocidos en ese expediente unos 8 mil millones de pesos de crédito verificado: sin embargo, con intereses y punitorios, la deuda trepa actualmente a los 17 mil millones de pesos.