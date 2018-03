Chocó siendo única parte, contra un "lomo de burro"...

Las imágenes hablan por sí mismas. Un conductor que se puso en contacto con este medio, manifestó que en momentos en que "circulaba por calle Manuel Obligado, al lado de la ciclovía, en barrio Brigadier López, pasé uno de los dos lomos de burro que hay en ese lugar, a una velocidad que no superaba los 20 km/h", dijo.

"Mi auto es bajo, lo reconozco, pero es impresionante el ruido que se escuchó cuando la parte de abajo del vehículo, literalmente 'chocó' contra el lomo de burro, que no sé a quien se le imaginó, debe tener tranquilamente unos 25 cm de altura en ese lugar".

"Por eso -continuó- puedo decir que choqué siendo única parte contra un lomo de burro que cualquier auto nuevo que sea bajo lo choca o como mínimo lo roza también".

"El resultado -redondeó- es que rompí por la mitad el caño de escape en la unión con el silenciador; y cuando pedí presupuesto en un taller de escapes, el 'chiste' me salía $ 1.000... un poco menos si se podía soldar en vez de cambiar el repuesto".

Finalizó: "Entiendo que debe haber lomos de burro para que los conductores reduzcan la velocidad, pero no de semejante altura, que un auto bajo termine chocando contra uno de ellos. Seguramente a algún otro automovilista también le pasó lo mismo que a mi en ese tramo de Manuel Obligado, y pregunto, ¿la factura del taller quién la paga? Un verdadero despropósito", finalizó.



ACCIDENTE

DE TRANSITO

Un accidente de tránsito tuvo lugar en intersección de calles Luis Maggi y su similar Erasmo Poggi de la ciudad de Rafaela.

Formaron parte una motocicleta marca Corven modelo Energy 110 c.c. al mando de un menor de 17 años y un minibús guiado por un hombre de 50 años. A raíz de dicho suceso resultó con lesiones de carácter leves el conductor del vehículo de menor porte.

Estuvo presente en el lugar personal policial de Comisaría Nº 13.