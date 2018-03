Fiscal quiere continuar investigando a Macri

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes apeló ayer el sobreseimiento que ese Tribunal dictó en favor del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por la firma de un "Memorándum de Entendimiento" con el Estado de Qatar. "Desde hace mucho tiempo vengo sosteniendo invariablemente que una denuncia que acredite los mínimos márgenes de seriedad y verosímiles no puede ser cerrada caprichosamente, tal como lo ha hecho una vez más el juez (Daniel) Rafecas, sin abrir siquiera liminarmente un arco de diligencias de investigación que permita circunscribir al menos la etapa de conocimiento del hecho que es materia de examen (...) No puedo hoy borrar con el codo lo que entonces escribir con la mano. Una denuncia como esta debe ser investigada", señaló el fiscal ante el Tribunal.La denuncia fue hecha por una ONG junto a un grupo de diputados del Frente para la Victoria, quienes acusaron a Macri y otros funcionarios, entre ellos la vicepresidenta Gabriela Michetti y la entonces canciller Susana Malcorra, por la firma del Memorándum firmado entre la ANSES y un fondo de inversión de Qatar.Según indicaron los denunciantes, el convenio suscripto entre un funcionario de la ANSES y el representante del fondo de inversión Qatar Investment Authority (QIA), el contenido resultaría contrario a la normativa vigente en nuestro ordenamiento jurídico, pues prevé que se le puede dar intervención a una estructura "off shore" para canalizar inversiones.En primera instancia, la denuncia había sido desestimada por el juez federal Daniel Rafecas y la semana pasada el sobreseimiento fue confirmado por la Sala I de la Cámara Federal.Ahora, el tema llega a la Cámara Federal de Casación Penal pues el fiscal Moldes apeló el fallo solicitando que se continúe la investigación tal cual lo había solicitado su antecesora Paloma Ochoa.EN FLORENCIO VARELAPor otra parte, Macri desembarcó ayer en el partido bonaerense de Florencio Varela, uno de los históricos bastiones del peronismo, donde visitó a un matrimonio dedicado a la producción orgánica de frutas y verduras. La pareja conformada por Ayelén y Alejandro, cultiva en un espacio de 2,5 hectáreas aunque proyecta hacerlo en 7 hectáreas, y vende lo producido en ferias como también a través de Internet, informó Presidencia.El jefe de Estado mantuvo una charla con ambos para conocer con mayor detalle su proyecto emprendedor: la dueña "ganó el premio a la mujer empresaria 2017 entregado por la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA)", se indicó.Luego, cuando el Presidente regresaba al helipuerto para abordar la nave que lo trasladaría a la Casa Rosada, fue saludado por dos maestras que esperaban su paso en la puerta de la Escuela número 5 Guillermo Hudson. En ese instante, Macri pidió de inmediato que el vehículo se detuviera y bajó a saludar a las educadoras y a los niños que estaban en clase, informó oficialmente Presidencia.