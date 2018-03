Multitudinaria marcha por la vida de sectores contrarios al aborto

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Miles de personas contrarias a la despenalización del aborto participaron ayer de la "marcha por la Vida" en Buenos Aires para celebrar el "Día del Niño por Nacer", iniciativa que se replicó en otras capitales y localidades provinciales.

Se trata de una fecha que se celebra todos los años cada 25 de marzo pero que a partir de la activación en el Congreso del debate en torno al proyecto de interrupción voluntaria de embarazos no deseados cobró un nivel de masividad sin parangón histórico.

El recorrido tuvo como punta de largada Plaza Italia, en el barrio porteño de Palermo, donde se congregaron familias, grupos militantes, alumnos de escuelas confesionales y practicantes de la fe católica y evangelista.

La multitud avanzó por la Avenida Sarmiento, giró en Libertador a la altura del Monumento a los Españoles y marchó los últimos kilómetros hasta el parque Rubén Darío, adyacente al Museo Nacional de Bellas Artes y a la Facultad de Derecho, donde se realizó el acto central.

La referente de la Unidad Provida Ana Belén Marmora señaló en diálogo con NA que "este es el inicio de un camino que tiene que encontrar a todos los argentinos juntos para salvar a la vez la vida de las mujeres y de los niños por nacer".

"Hoy en todas las marchas que se están haciendo en el país nos estamos uniendo para decirles a nuestros representantes que van a debatir este tema en el Congreso que el aborto no soluciona anda, que es un fracaso social y un retroceso en materia de derechos. Que no debemos descartar a nadie, que nadie debe morir por el aborto. Que se debe prevenir y evitar con una visión integral superadora, con educación, prevención, contención y un mejor sistema de salud y adopción", enfatizó.

En el parque, que lució colmado de gente, proliferaron afiches con imágenes de embriones, poniendo el acento en el "derecho a vivir".

La foto más impactante de la jornada fue la de un feto gigante hecho de cartón de alrededor de 15 metros que fue exhibido por militantes antiabortistas.

Uno de los testimonios más esperados por los asistentes fue el de Patricia Sandoval, una norteamericana que se sometió a tres abortos legales y que se subió al escenario para narrar su experiencia como ex empleada en una clínica médica que realizaba ese tipo de intervenciones quirúrgicas, que le provocaron traumas psicológicos.

"Viví un infierno. Tuve que buscar las partes de los bebés después de cada aborto. La enfermera que me entrenó alzó un brazo del bebé y lo primero que vi fueron huellas de las manos. ¡Es un ser humano!", exclamó.

Además de la convocatoria central en Buenos Aires, las "Marchas por la Vida" se realizaron en Rafaela (ver página 15), Necochea, Brandsen, Tres Arroyos, Bahía Blanca; en la capital de Catamarca, en Resistencia (Chaco); en Córdoba capital, en Villa María y en Río Cuarto; en Goya (Corrientes), en Puerto Madyrn y Esquel (Chubut); en Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay (Entre Ríos); en Formosa capital; en Santa Rosa (La Pampa); en Mar del Plata; en Mendoza capital, Malargue, General Alvear, San Rafael y Tupungato.

También hubo movilizaciones en Posadas (Misiones), en Neuquén capital; en San Carlos de Bariloche, General Roca y Cipolletti (Río Negro), en Salta, Santa Fe capital y Rosario; en Santiago del Estero; en San Luis capital y Villa Mercedes; en San Miguel de Tucumán; Las Heras (Santa Cruz); la capital de La Rioja; y Ushuaia y Río Grande.

La Argentina fue el primer país de Latinoamérica en declarar el Día del Niño por Nacer el 7 de diciembre de 1998 por iniciativa del ex presidente Carlos Saúl Menem.