Unión: siete décadas y un año de celebraciones

El Club Atlético Unión está transitando por el septuagésimo aniversario de su fundación y sus directivos han pergeñado un programa para celebrarlo que se extiende a lo largo del año.El pasado sábado sus autoridades convocaron a una reunión informativa, en cuyo transcurso Chela Roldán de Lamberti y Cristian Astore, acompañados por el intendente, Gonzalo Toselli, dieron detalles de la programación propuesta y además hicieron propicio el momento para distinguir a todos aquellos hombres que condujeron a la entidad y laboraron para cimentarla y lograr el magnífico presente.La presentación la hizo Chela Roldán de Lamberti, quien agradeció la presencia y en nombre de la directiva dio la bienvenida.Hizo saber que cuatro de los expresidentes que iban a ser homenajeados no pudieron estar presentes por haber tenido programados viajes para la fecha, entre ellos Leandro Lamberti, quien remitió una nota dirigida a Cristian Astore, que fue leída en la oportunidad.Por su parte Cristian Astore manifestó "gracias por compartir con nosotros este evento de lanzamiento de los festejos por los setenta años de Unión. Es un honor estar acompañado por muchos de nuestros expresidentes, y seguramente tanto a ellos como a nosotros, en algún pasillo y soñando con que Unión creciera, la frase que más hemos escuchados los presidentes de Unión es 'ustedes están locos' cuando emprendíamos algo dentro del club, y eso nos llevó a ser lo que hoy somos y a seguir soñando en crecer".Invitó a acompañarlos durante todo el año en la programación mencionada, tuvo términos de reconocimiento para todos aquellos que hoy son parte del club, familias, socios, deportistas, gracias a Dios, año tras año va creciendo en cantidad de gente, nuestra cultura de trabajo y el trabajo conjunto hace que podamos estar unidos y seguir adelante con el club y darle la oportunidad a Sunchales y a otros deportistas de ser partícipes y estar en el tapete en muchos lugares y ser ejemplo para muchas personas".A continuación Chela de Lamberti, antes de comenzar a desarrollar la propuesta en el área social, hizo un recorrido por la historia albiverde, desde los albores, evocando al primer presidente, Carlos Gabasio, y la disposición de las dos instituciones que dieron origen a lo que es hoy Unión, las que hicieron un compromiso para impulsar una institución dedicada a la actividad social, cultural y deportiva, en ese orden, pero por imperio de las circunstancias el que ha hecho trascender los colores unionistas ha sido la actividad deportiva.Cristian Astore se ocupó de enumerar la actividad deportiva, ambos programas se ofrecen aparte en esta misma página.HOMENAJE A LOS EXPRESIDENTESA continuación se procedió a brindar un reconocimiento a los expresidentes de la entidad de la Av. Belgrano, nombrando a todos quienes pasaron por ese puesto, y entregando el correspondiente certificado a 14 de ellos, de los cuales solamente 10 estuvieron presentes en la reuniónCarlos Gabasio, Dioniso De la Cruz, Miguel Migliori, Luis Cipolatti, José Miretti, Eldo Miretti, Pedro Ristorto, Detino Bruno, Eldo Siano, Román Miretti, Néstor Miretti, Gustavo Peterlín.Cristian Astore procedió a la entrega de certificados a los exconductores de la institución albiverde que a continuación se mencionan:Conrado Ferrero; Livio Giletta, Miguel Alassia, Angel Cassina, Omar Detarsio, Leonidas Tomatis, Erico Ferrero, Carlos Rubiolo, Rubén Ferrero, Leandro Lamberti, Jorge Rambaudo, Adrián Marotti, Carlos Schulz y Daniel Chacón.El Intendente Municipal cerró el encuentro informativo manifestando que "me parece muy importante conocer los orígenes de la institución, porque eso de alguna manera nos ayuda a entender el presente y a proyectar el futuro, también me parece loable el hecho de que se reconozca y se distinga a las autoridades pasadas, que han hecho un gran sacrificio personal, se han comprometido con la institución para que tenga este presente y esta proyección.Los felicito por el acto en sí, pero me parece que no podemos dejar de relacionar la fecha que estamos viviendo, hoy es 24 de marzo, hace 42 años de aquel golpe militar de 1976 y además de ser una mancha negra en la historia de nuestro país, de haber costado muchas vidas, también una de las consecuencias, de aquel golpe militar ha sido una ruptura de la matriz económica y social fundamentalmente, nos ha cambiado, nos ha destrozado el tejido social, y estamos todavía en proceso de reconstrucción, de consolidación de la Democracia y de las instituciones, por eso quiero destacar a esta institución social, cultural y deportiva que tanto contribuye a la vida de nuestra ciudad y a ese proceso de consolidación de la Democracia, de la paz, de una vida más comprometida donde nos importe más el otro. Los éxitos deportivos están demás mencionarlos, y la importancia que tiene el deporte en la vida de las personas, pero también lo que hace la institución, insisto, para consolidar nuestro tejido social, quería destacar esto y aprovechar la oportunidad para agradecer por todo lo que hacen por Sunchales y la construcción que estamos haciendo para el futuro".