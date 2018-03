Recomendaciones alimentarias

La Agencia de Seguridad Alimentaria, perteneciente a la subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela pone en conocimiento de la comunidad una serie de recomendaciones en relación con el consumo y la adquisición de alimentos a propósito de la celebración de Semana Santa.Así, se aconseja adquirir los alimentos en establecimientos habilitados, donde se encuentren garantizados la inocuidad de los mismos, la higiene del local y la aplicación de buenas prácticas de manufactura; observar las características organolépticas de los alimentos, es decir, el color, la textura y el olor de los productos.Con respecto al pescado fresco, asegurarse de que presente buen aspecto: ojos brillantes y salientes, agallas rojas, piel y escamas firmes; también se debe comprobar que el cuerpo del pescado se recomponga después de ejercer presión manual sobre él. En cuanto al pescado de mar y congelado, debe exhibir color rosado, no desprender olor a amoníaco y presentar una consistencia íntegra.Se recomienda evitar la compra de alimentos en puestos de venta ambulante, donde no se conserve la cadena de frío.En lo que respecta a las roscas y huevos de Pascua, es necesario controlar que posean la rotulación reglamentaria, esto es: nombre del producto, fecha de elaboración y de vencimiento, procedencia.En referencia a los alimentos enlatados, es recomendable no adquirir latas hinchadas, abolladas u oxidadas, ya que dichas anomalías indican una posible contaminación del alimento.Cabe recordar además algunas claves generales para mantener seguros los alimentos y evitar enfermedades:-Separar los alimentos: usar utensilios y recipientes diferentes para manipular carnes y alimentos crudos de los cocidos, y listos para ser consumidos.-Cocinar los alimentos completamente, especialmente carnes, pollo, huevos y pescado. Recalentar completamente, el centro del alimento debe alcanzar temperaturas de 70ºC. Mantener los alimentos a temperaturas seguras: no dejar los alimentos a temperatura ambiente, llevarlos a la heladera lo más rápido posible. Mantener la comida caliente, y no descongelar a temperatura ambiente.-Usar agua y alimentos seguros: lavar bien los alimentos antes de consumirlos.-Observar que en el rótulo esté toda la información obligatoria. No utilizar alimentos luego de su fecha de vencimiento. No consumir los que generen sospecha.-Mantener la higiene: lavarse las manos después de ir al baño y todas las veces que sea necesario.La Agencia de Seguridad Alimentaria se encuentra abierta a recibir consultas vía telefónica al 422890 o en su sede de Calle Bolívar 620.