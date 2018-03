"Cristo enseña a salir de esclavitudes y egoísmos"

"Después de 2.000 años, qué hermoso que la Iglesia siga viva y presente con ramos en las manos. Levantemos nuestros ramos porque Cristo ayer, hoy y siempre estará a nuestro lado con su humildad, alegría y con esa dicha por la vida. Viva Jesús, viva la vida, viva la vida por nacer; alabar a Dios, a la vida, a la alegría de Jesús en medio nuestro. Este será el sentido de esta peregrinación que vamos a hacer ahora hacia la Catedral para seguir escuchando a nuestro Dios que viene con humildad, alegría y vida para siempre, nos quiere ver unidos, sin excluir a nadie, respetando a todos, teniendo como él el coraje de ir a Jerusalén a entregar la vida por el amor", expresó el obispo Luis Fernández luego de bendecir a la gente con los ramos en la plaza 25 de Mayo, en la mañana de ayer en el marco del Domingo de Ramos.La ceremonia continuó con el peregrinaje hacia el templo mayor de la diócesis de Rafaela ante una multitud, como suele ocurrir en el inicio de la semana mayor de la cristiandad. Luego de las lecturas y la proclamación del evangelio (Mc 15, 1-39) en el que se recuerda la pasión y muerte de Cristo en la cruz, el prelado dijo que "la Iglesia comienza en todo el mundo la Semana Santa el Domingo de Ramos, sabiendo que Jesús cada año se hace tan cercano y nuestro para enseñarnos. Lo más santo que hay en la vida es la entrega en su pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, que con humildad se dirige a Jerusalén a dar la vida para la salvación del mundo, montado en un burro, salen a su encuentro con alegría sobre todo los niños que con ramos en las manos aclaman alabanzas a quien reconocen como el Mesías, luchando siempre por la ternura, la mansedumbre y el diálogo, para que todos tengan derecho a nacer, a vivir en paz y en familia, con una vivienda digna, trabajo para todos".Y agregó: "caminar juntos como pueblo, sin dejar a nadie de lado, sabiendo convivir aún con el que piensa distinto o tiene otra visión de la vida. Cristo nos enseña a salir de nuestras esclavitudes, egoísmos, individualidades; él va con libertad, pobreza, humildad y sencillez. Es un paso fuerte que no elude el dolor, hasta es capaz de morir por todos para tengamos vida plena".Más adelante, insistió sobre el valor de la vida y cuestionó al aborto sin nombrarlo: "toda muerte en Cristo tiene sentido, aún la de tantos niños inocentes que se los descartan o parecen sobrantes en esta vida, o porque vienen con alguna limitación, pareciera que hasta ya no merecen tener vida. El Domingo de Ramos nos ayuda a mirar que a nadie hay que excluir, que comienza la Semana Santa y nos llevará por caminos de paz, no de violencia; de unidad, no de conflictos y agresiones; por caminos de dolor y de cruz que son redentores y que llevan a la resurrección, a lo definitivo de una vida que vence aún hasta la misma muerte".Finalmente, Fernández (el resto de las celebraciones de Semana Santa estará en Zenón Pereyra) dijo que "la Pascua que entramos a vivir en esta semana es la fiesta de las fiestas, el paso de la muerte a la vida, caminar con Jesús, confiar en Dios nuestro padre, con la alegría del evangelio entre todos como hermanos y como pueblo; hemos de seguir construyendo la civilización no del odio, no de la exclusión, no de la muerte, sino la civilización de la vida, del amor, la solidaridad y el respeto entre todos".