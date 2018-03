Foro de Intendentes del PJ avalaron la Reforma

La cita fue en la casona de los gobernadores ubicada detrás de la Casa Gris, donde se degustaron achuras y costillares. En ese distendido convite gastronómico, el gobernador Miguel Lifschitz obtuvo un guiño de buena parte del Foro de Intendentes Justicialistas a su proyectada reforma constitucional."Fuimos invitados por el gobernador a una cena en la ciudad de Santa Fe con el ministro de Gobierno (Pablo Farías). Y además de todas las charlas respecto al funcionamiento de los municipios, el crédito para obras de pavimentación en nuestras ciudades, la forma de distribución del Fondo de Obras Menores, el gobernador nos planteó qué pensábamos los intendentes específicamente sobre el tema de la reforma constitucional y yo diría que la mayoría, por no decir casi la totalidad, coincidimos en la necesidad de encarar un proceso de reforma en la provincia", comentó en diálogo con La Capital el jefe municipal de Gálvez, Mario Fissore.Además del intendente galvense estuvieron en la cita con el mandatario provincial los de Reconquista, Calchaquí, Esperanza, Pérez, Villa Constitución, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco, Cañada de Gómez, Granadero Baigorria, Venado Tuerto, Coronda y Malabrigo.Los intendentes le solicitaron a Lifschitz que les haga llegar el borrador del anteproyecto de reforma que sería enviado por el mandatario "para la inauguración del período ordinario de sesiones de la Legislatura el próximo 1 de mayo o muy cerca de esa fecha", según comentó uno de los participantes volvió a ratificar el gobernador durante la conversación con los intendentes.Además, los jefes municipales del PJ comentaron que el gobernador les dejó en claro que si la discusión de su propia reelección es un impedimento para habilitar la reforma, él no dudará en excluirse. "Lo dijo dos veces durante la cena. Sobre este punto hay distintas opiniones, pero si me consultan mi posición personal es que habría que darle la posibilidad (de reelección a Lifschitz), porque en los procesos democráticos no hay por qué excluir a nadie y acá lo prioritario es la reforma", le dijo Fissore a La Capital.Fissore también destacó que "el Foro (de intendentes del PJ) nos hemos reunido diez veces con el gobernador, de manera que el trato es continuo y muy fluido, por eso nos pareció natural brindarle una opinión sobre la reforma constitucional en la que además coincidimos la mayoría de mis colegas"."Y en ese sentido —comentó el intendente de Gálvez— creemos que es factible y necesaria y cada partido político debería aportar los temas puntuales a reformar, más allá de que en algunos hay coincidencias como la extensión de 2 a 4 años de los mandatos de los presidentes comunales, y la limitación a una sola reelección tanto para el cargo de gobernador, como de legisladores, intendentes y concejales".