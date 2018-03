Ausencia de Rafaela

Entre los comensales del ágape político no estaba el intendente de Rafaela, Luis Castellano. Su ausencia era lógica: recién en la jornada del domingo regresó de EE.UU., más específicamente de Nueva Orleans, en donde participó del seminario “Empleo e Inclusión Social” que se desarrollará en la Universidad de Tulane.El mandatario fue invitado por la Fundación RAP, Red de Acción Política, la mencionada casa de altos estudios, el Center for Inter-American Policy and Research y el Banco Mundial.Esta invitación surge a raíz de que nuestra ciudad suscita interés en el marco internacional por su experiencia de gestión e innovación en diversos aspectos que hacen al desarrollo territorial.Así las cosas, la novedad del apoyo de los intendentes peronistas llegó sin la participación del rafaelino. Recordemos que el senador nacional Omar Perotti y el senador departamental Alcides Calvo están en contra de la Reforma Constitucional, el principal motivo de la charla política del asado conciliador.