Vettel, ganador en Australia

Sebastian Vettel se benefició de las circunstancias inesperadas para imponerse en el primer Gran Premio de la temporada 2018, este domingo en Australia, por delante de su gran rival Lewis Hamilton, que había salido desde la pole. El alemán de Ferrari sacó provecho de la salida del coche de seguridad antes del ecuador de la carrera para situarse primero después de salir de boxes. Fue su tercera victoria en Melbourne y la segunda consecutiva desde 2017. Una victoria balsámica que subirá la moral de la Scuderia, que el sábado había cedido mucho tiempo respecto a la Flecha Plateada de Hamilton. El cuádruple campeón del mundo alemán de 30 años puede dar las gracias a Haas, a la que Ferrari suministra sus motores.Y es que el danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean abandonaron con apenas dos vueltas de diferencia, lo que justificó la aparición del coche de seguridad: un Mercedes, ironías del destino. Sendos problemas mecánicos para la escudería estadounidense Haas, que soñaba hasta ese momento con colocar a sus dos pilotos en el Top-5, posibilitaron indirectamente el triunfo de Vettel. Ese incidente provocó 7 vueltas al ralentí, y el liderato inesperado de Vettel, que resistió los envites de Hamilton en la reanudación. Vettel rebasó así la barrera de las 3.000 vueltas recorridas como líder de carrera en la F1. El alemán se une a Hamilton y a Schumacher en ese exclusivo club, aunque el 48º triunfo de su carrera no pasará a la historia por su espectacularidad y épica.Los aficionados pudieron consolarse, eso sí, con la bella remontada del australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), 4º, quien no logró sin embargo un podio en casa, pero sobre todo con la vuelta por sus fueros para el español Fernando Alonso (McLaren), 5º. El dos veces campeón del mundo pudo aguantar la presión del joven prodigio holandés Max Verstappen (6º).1º Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1h29:33.283; 2º Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) a 5.036; 3º Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) a 6.309; 4º Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) a 7.069; 5º Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) a 27.886; 6º Max Verstappen (NED/Red Bull-Renault) a 28.945; 7º Nico Hülkenberg (GER/Renault) a 32.671; 8º Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 34.339; 9º Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) a 34.921 y 10º Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) a 45.7221º Sebastian Vettel (GER) 25 puntos; 2º Lewis Hamilton (GBR) 18; 3º Kimi Räikkönen (FIN) 15; 4º Daniel Ricciardo (AUS) 12 y 5º Fernando Alonso (ESP) 10.8 de abril en Bahrain.Ya Pasaron 20 años de la última carrera de Fórmula 1 en Argentina, más precisamente en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires, pero la idea del Gobierno de Mauricio Macri es que la máxima competencia del automovilismo diga presente nuevamente en el país en 2020. Para eso se están haciendo gestiones, ninguna oficializada aún, para que los monoplazas puedan volver a rugir en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, más allá de que para que eso suceda se necesita una gran inversión, no solo para reacondicionar el autódromo, sino también para otros aspectos organizativos. El presidente Macri tiene como objetivo que la Fórmula 1 vuelva al país, y para ello trabaja junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli, aunque también con empresas privadas -como Fenix Entertainment, que trajo tres años la Fórmula E en Puerto Madero-, que aportarían parte del dinero necesario. Actualmente la Fórmula 1 es manejada por la empresa Liberty Media, de capitales estadounidenses, cuyo CEO es Chase Carey, y ve con buenos ojos volver a pisar la tierra del quíntuple campeón del mundo, el recordado Juan Manuel Fangio. Sin embargo, para que esto suceda se deberán combinar diferentes factores, uno de ellos, y es clave, es poner en condiciones el autódromo ubicado en la zona de Villa Lugano. Si bien ya se disputan carreras de las categorías nacionales -Turismo Carretera, Súper TC2000, Top Race y TN- entre otras, los responsables de la F1 ya adelantaron que se deberían hacer reformas y mejoras. El propio responsable de seguridad de circuitos de la FIA, Charlie Whiting, en su visita a la Argentina. hizo algunas sugerencias respecto de los planos originales realizados por la empresa Typsa, la misma que construyó el circuito callejero de Valencia. Desde el Gobierno estiman que la vuelta de la Fórmula 1 significaría una fuente de turismo importante, y colocaría al país en la mirada del escenario mundial. Lo que la llegada de la Fórmula 1 impulsa para bien del Gobierno podría darle un golpe negativo a la presencia del Rally Dakar en el país, en donde está hace más de una década. Es que si bien son competencias automovilísticas más que atractivas, los intereses de la FIA no son los mismos que los organizadores del Rally Dakar. Es que la Fórmula 1 abarca, un fin de semana de competencia, mientras que el Rally Dakar comprende 19 días de carrera en diferentes territorios.