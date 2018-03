Papa: resistir a quienes quieren hacerles callar

CIUDAD DEL VATICANO, 26 (AFP-NA). - El papa Francisco lanzó este domingo un vibrante llamado a los jóvenes del mundo para que se resistan ante aquellos que quieren "hacerles callar", un día después de las masivas manifestaciones contra las armas en Estados Unidos.El pontífice lanzó este llamado en la Plaza San Pedro durante la misa de domingo de Ramos -el domingo anterior a Pascua- y con motivo del Día de la Juventud."Hacer callar a los jóvenes es una tentación que siempre existió", dijo el papa argentino. "Hay muchas maneras de hacer que los jóvenes sean silenciosos e invisibles. (...) para que no se interroguen y no cuestionen".Jorge Bergoglio recordó entonces unas palabras de Jesús sobre discípulos que eran ruidosos y exuberantes. "Si ellos se callan, las piedras gritarán"."Queridos jóvenes les corresponde a ustedes decidir" insistió el papa. "Si los demás se callan, si nosotros, los mayores y los responsables, muy a menudo corruptos, somos silenciosos, si el mundo se calla y pierde la alegría, les pido: ustedes ¿van a gritar? Por favor, por favor, decídanse antes de que las piedras griten".El papa Francisco no aludió sin embargo de forma directa a las manifestaciones contra las armas que congregaron a cientos de miles de personas el sábado en Estados Unidos.“Queridos jóvenes, a vosotros os pertenece la decisión de gritar, a vosotros os toca decidir por el Hosanna del domingo, para no caer en el crucifícale del viernes … y de vosotros depende el no permanecer en silencio. Si los otros se callan, si nosotros, los mayores y los responsables permanecemos silenciosos, si el mundo se calla y pierde la alegría, yo os pido: ¿vosotros, qué gritaréis? Por favor, por favor, decidiros antes de que las piedras griten”.Es en estos términos que el Papa Francisco instó a los jóvenes a no guardar silencio, cuando la sociedad busca silenciarlos y “anestesiarlos”.Presidió la misa de ramos, de la Pasión de Cristo, en la Plaza de San Pedro, comenzando con la procesión de las palmas desde el obelisco de la plaza hasta el altar de la celebración.Después de la misa, una delegación de 305 jóvenes del pre-sínodo presentes en Roma y otros 15,000 jóvenes que participaron en las redes sociales le dieron al Papa Francisco la síntesis de sus reflexiones: un documento que es una radiografía de lo que piensan, viven, esperan los jóvenes del mundo de hoy, ya sean católicos o no, cristianos, creyentes o no.Un joven de Panamá, donde tendrá lugar la JMJ de 2019 (del 22 al 27 de enero), ha dirigido las gracias al Papa, en español, en nombre de la delegación: “Querido Papa Francisco, te damos gracias por la reunión pre-sinodal”.Todos saludaron, besaron o abrazaron al Papa, o simplemente le dieron la mano: “Ya lo vieron, hoy no pueden haber jóvenes sin selfie”, dijo el Papa sonriendo después de tomarse fotos con ellos.En el Angelus, el Papa agradeció especialmente la presencia de la comunidad peruana de Roma, mencionando su reciente viaje al país.