Sampaoli probó el equipo

El entrenador Jorge Sampaoli probó este domingo el equipo de la Selección argentina que pondría este próximo martes frente a España, en el segundo amistoso de la gira europea, en el cual reaparecerá el astro Lionel Messi.El elenco nacional tuvo su segunda práctica en el predio del Real Madrid donde Sampaoli ensayó con un elenco en el cual el jugador del Barcelona fue de la partida mientras que además estuvieron Marcos Rojo y Javier Mascherano.El técnico dispuso un equipo con un esquema 4-3-2-1 en el cual Mascherano fue el mediocampista central, mientras que por la derecha colocó a Giovani Lo Celso y en el sector izquierdo jugó Ever Banega.En tanto, Messi también fue parte del equipo y delante del jugador del Barcelona Sampaoli puso a Cristian Pavón por la izquierda, y Gonzalo Higuaín fue el único referente de área.La idea de Sampaoli es que frente a la selección que conduce Julen Lopetegui estén: Sergio Romero, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo, Marcos Acuña, Javier Mascherano, Giovani Lo Celso, Ever Banega; Lionel Messi, Cristian Pavón y Gonzalo Higuaín.El astro argentino, quien no jugó frente a Italia por molestias musculares realizó una serie de ejercicios de calentamiento y rondas en uno de los campos del centro de entrenamiento del Real Madrid para luego ser parte del once titular.El entrenador aún no confirmó el conjunto que jugará el martes ante España en el estadio "Wanda Metropolitano" (del Atlético Madrid), a las 16:30 de Argentina, pero es un hecho que volverá Sergio Romero al arco y seguirá Nicolás Otamendi en la defensa. Argentina no podrá contar con Angel Di María, quien abandonó la concentración de la Selección argentina tras sufrir en el partido ante Italia "una mialgia en la cara posterior del muslo derecho" y esta baja se suma a la de Sergio Agüero, quien se recupera de una lesión en la rodilla izquierda.Jorge Sampaoli, director técnico de la Selección Argentina, tendrá su libro en abril. Se títula Mis Latidos, ideas sobre la cultura del juego, y algunos párrafos fueron adelantados por la revista Viva. En ellos destaca que la Pulga "es un animal de la competencia" y asegura: "Lo que encuentro de negativo es que este tipo de fútbol daña hasta a Messi. Le ponen un revólver en la cabeza que se llama Copa del Mundo y si no la gana, le salta el disparo y lo mata. Es una locura que no pueda disfrutar de su talento". Su esencia no cambió, juega siempre, tiende a ser el mejor de la historia. Es un líder competitivo, que a todo quiere ganar y todo el tiempo. Un animal de la competencia, que lo hace muy argentino. ¿Quién no puede querer que Messi se comprometa con uno para lograr su mejor versión? En este momento siento que me toca dirigir al mejor jugador de la historia. Es todo un tema. Está por encima de las variables normales. Un tipo que se mantuvo diez años como el mejor del mundo te modifica la forma de conducción. Es difícil asumir ese rol cuando tu conducido sabe que es mejor que vos, que ejecuta como nadie. Es una responsabilidad, pero en definitiva es un disfrute. El fútbol se ha ido modificando y Leo se mantiene como nadie. Su vigencia en el tiempo lo pone por encima de todos. La gran diferencia de Messi con el resto de las estrellas de la historia del fútbol del mundo es el amor por la pelota por encima de cualquier otra cosa. Ese sentimiento por el juego lo hacen muy diferente. Cuando me tocó tenerlo enfrente, fue una preocupación muy grande porque tenía que crearle obstáculos a alguien imparable, que los salta todo el tiempo. Había que buscar estrategias de control sobre él, y sobre el resto. Ahora, trato de disfrutar de tener soluciones con él”.