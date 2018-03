A favor del lema "vale toda vida"

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Ayer, Domingo de Ramos, se celebró en todas las iglesias y parroquias del país, la misa con la que se inició la semana más importante para la vida de la Iglesia, la Semana Santa, explicó la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). La celebración coincidió este año con día de los derechos del Niño por Nacer.Propuesto por la Comisión Episcopal de Laicos y Familia y la Comisión Episcopal de Comunicación, miles de fieles se sumaron al gesto en favor del cuidado y respeto de la vida y portaron, junto con los tradicionales olivos, la consigna #ValeTodaVida."Todo el país se unió tras este signo; más de 70 obispos de toda la geografía argentina se han unido compartiendo su foto con el mensaje y usando ese hashtag en las redes sociales. Parroquias, colegios, sacerdotes, religiosas, centros para discapacitados, familias, jóvenes, han ido subiendo a las redes imágenes y mensajes con ese hashtag, revestido de un inmenso valor en torno al debate que podría llevar a la despenalización del aborto en la Argentina", indicó un comunicado de la CEA.Las diócesis, además, han acompañado distintas actividades en todo el país, y en muchos casos se han unido a otras organizadas por diversos grupos católicos y no católicos, para aunar la voz y clamar por los que aún no nacieron y no tienen voz porque #ValeTodaVida.