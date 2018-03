Hallaron un cuerpo: sería el de Concepción Arregui

MENDOZA, 26 (NA). - El cuerpo de una mujer, que sería el de Concepción Arregui Moreno, la mujer chilena asesinada por su marido, fue hallado por personal de bomberos y de la Policía de Mendoza en el dique de Potrerillos, ubicado en Luján de Cuyo.Arregui se encontraba desaparecida desde el pasado 5 de febrero, pero posteriormente, su ex pareja Roberto Audano confesó que la mató de un disparo y arrojó su cuerpo en ese lugar.Luego de la confesión, el sujeto quedó imputado por homicidio agravado por el vínculo.El cuerpo fue hallado por efectivos de la Policía mendocina y de bomberos y en el lugar trabajaba Policía científica y el fiscal de la causa, Gonzalo Nazar.Fuentes judiciales detallaron que este lunes se llevará a cabo una conferencia de prensa, donde se confirmará o no si se trata de Arregui Moreno.En los últimos días la Justicia había intensificado el operativo de búsqueda del cuerpo de Arregui, sumando a un grupo de bomberos al trabajo que realizaron durante varios días los buzos pertenecientes a Policía de Mendoza y Escuela de Buceo Aconcagua.Nazar está en el lugar, pero se advirtió que no hablará con la prensa y aguardará 24 horas para hacerlo."Ayer se procedió a su detención y hoy se están realizando una serie de actividades para intentar dar con el cuerpo de Arregui Moreno, sostuvo el fiscal de la causa, en referencia a Roberto Audano López, de 70 años, quien quedó imputado de "homicidio calificado por el vínculo".El procurador ante la Corte mendocina, Alejandro Gullé, precisó que hay gran cantidad de pruebas en contra de López y que es el único sospechoso del crimen de la mujer, que trabajaba como asesora de seguros.Por su parte, el procurador agregó que Audano López "no ha manifestado dónde podría estar" el cadáver."A partir de las investigaciones, se lograron avances sustanciosos en orden al esclarecimiento del hecho. En estos momentos se está trabajando para terminar de cerrar el caso. Por el momento no hay elementos para imputarlo de femicidio", sostuvo Gullé.La última vez que fue vista Arregui Moreno iba vestida completamente de blanco y llevaba su equipaje y dos teléfonos celulares, uno con número de Chile y otro de Argentina.Cuando fue interrogado por primera vez por la Policía, Audano López dijo que ese día llevó a Concepción a la terminal de ómnibus, pero que no tenía pasaje.Esta fue la primera señal de alarma para sus familiares, quienes aseguraron que esa no era una conducta normal en "Conchi" y comenzaron a sospechar del marido.En las últimas horas, su marido se quebró ante la Policía y confesó que mató a su pareja y arrojó el cuerpo en la zona de Potrerillos, a unos 70 kilómetros de la capital provincial, indicaron los investigadores.Con la información que brindó Auduano López, los investigadores -con el fiscal a la cabeza- partieron este domingo a la mañana hacia Potrerillos en búsqueda de los restos y comenzaron a realizar en la zona rastrillajes con perros hasta que finalmente encontraron un cuerpo.Concepción estaba radicada hacía 14 años en Mendoza y vivía en el departamento mendocino de Luján de Cuyo.Según los medios chilenos, ambos se casaron en 2016, pero estaban en pleno proceso de separación y ella quería vender su vivienda en Mendoza.