La próxima fecha, Atlético libre

Tras el empate de anoche, Atlético de Rafaela quedará libre en la próxima fecha de la B Nacional. Si bien la “Crema” ahora vuelve a quedar como único líder si hoy Agropecuario le gana a Santamarina en Tandil lo superará en la tabla. Incluso el próximo fin de semana, cuando el equipo de Lucas Bovaglio quede libre, son varios los equipos que lo podrían superar en puntos. Hasta ahora, los que tuvieron la posibilidad de 'arrebatarle' la cima, no lo supieron hacer. Sí, son varios los equipos que en las últimas fechas se ‘arrimaron’ ahí arriba y quieren quedarse con el boleto a la Superliga. Nadie quiere jugar el octogonal.Tras quedar libre al equipo de Lucas Bovaglio le quedarán los siguientes encuentros: Boca Unidos en Corrientes, Quilmes en Alberdi, Sarmiento en Junín y cerrará con Villa Dálmine en el Monumental.All Boys vs. Sarmiento de Junín, Brown (A) vs. Deportivo Riestra, Flandria vs. Santamarina de Tandil, Ferro Carril Oeste vs. Los Andes, Agropecuario vs. Nueva Chicago, Guillermo Brown vs. Sp. Estudiantes de San Luis, Mitre de Santiago del Estero vs. Quilmes, Juventud Unida de Gualeguaychú vs. San Martín (Tucumán), Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Gimnasia de Jujuy, Instituto de Córdoba vs. Almagro, Aldosivi vs. Villa Dálmine, Deportivo Morón vs. Boca Unidos de Corrientes.