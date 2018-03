Dujovne: derrotar a la inflación sin atajos

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que el Gobierno está "buscando derrotar la inflación sin atajos".La inflación en 2016 fue del 37%, en 2017, fue del 24,8% y este año tenemos una meta del 15% y estamos haciendo todo lo posible por llegar", indicó el ministro que pronosticó que la economía del país "va a cambiar gradualmente, con una inflación más normal"."Para 2019 tenemos una meta del 10% y para el 2020 va a ser del 5%, no tengo dudas de que vamos a estar ahí o muy cerca", sostuvo.Aseguró que "estamos haciendo todo lo que hay que hacer para llegar a la meta del 15%" de inflación en 2018.Dujovne señaló que la deuda externa de la Argentina es "de las más bajas del mundo" y consideró que el proceso de endeudamiento actual "no es peligroso porque no parte del plan económico sostenerlo en el tiempo"-.Aclaró que el Gobierno no se está endeudando únicamente para cubrir gastos corrientes sino también para implementar un importante plan de infraestructura" en declaraciones formuladas en el programa de televisión que conduce Mirtha Legrand por Canal 13.Dujovne reiteró que se necesita "Construir un esquema que sea sostenido en el tiempo por más que nos lleve más tiempo" y sostuvo que "tenemos que ir bajando el déficit fiscal a la vez, porque estamos gastando una enormidad en subsidios, que en muchos casos llegaba a gente que no lo necesitaba".El ministro dijo que "el Gobierno decidió que el peso argentino flote con respecto al resto de las monedas" y aseguró que "estamos haciendo todo lo que hay que hacer para llegar a la meta del 15%" de inflación en 2018."Un acuerdo que vamos a firmar con la Unión Europea que va a ser muy importante para nuestras empresas", agregó.Dujovne sostuvo que el delito que se le imputa al empresario Cristóbal López debe ser "fraude al Estado" y no evasión, y confirmó que la AFIP "va apelar" esta semana el fallo.