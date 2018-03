Gimnasia igualó con Ferro

Gimnasia y Esgrima de Jujuy no pudo pasar del empate 0 a 0 con Ferro Carril Oeste, en uno de los partidos que se disputaron ayer por la vigésima fecha del torneo de la Primera B Nacional. El "Lobo" jujeño, con este empate, había alcanzado la línea Atlético Rafaela y Aldosivi de Mar del Plata. Sin embargo, la Crema rafaelina igualó con el Deportivo Morón y se quedó con la punta de manera solitaria.Por su parte, Nueva Chicago volvió a sumar un punto, luego de cinco derrotas consecutivas, e igualó con Juventud Unida de Gualeguaychú por 1 a 1, en el estadio "República de Mataderos". El equipo entrerriano se puso en ventaja a través de Claudio Pombo, a los 35 minutos, pero igualó Jorge Valdez Chamorro, en el último instante de la primera etapa. El conjunto de Mataderos debe levantar el nivel para no caer en la zona del descenso.En tanto, Flandria logró un poco de aire fresco, al vencer como visitante a Sportivo Estudiantes de San Luis por 1 a 0, con un gol de Luciano Pons, a los 21 minutos del segundo tiempo, aunque ambos conjuntos están en complicaciones con los promedios.Por último, San Martín de Tucumán igualó como local sin goles frente a Instituto, mientras que en Corrientes, Boca Unidos cayó como local ante Mitre por 2 a 1. Quinteros, con un doblete, convirtió para los santiagueños, que sumaron 3 puntos valiosos en su lucha por la permanencia, mientras que Charles descontó para los correntinos.La jornada seguirá este lunes a las 20:30 con el encuentro en el cual Ramón Santamarina recibirá a Agropecuario de Carlos Casares en el estadio Municipal de Tandil con Ariel Suárez como juez. Si el elenco visitante gana, alcanzará los 33 puntos y se transformará en el nuevo y solitario puntero de la PBN. Finalmente, a las 21:05, Quilmes se enfrentará como local a All Boys con arbitraje de Pedro Argañaraz y televisación en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.