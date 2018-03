Con el corazón solo no alcanza

A pesar que tuvo una mejor producción que en sus últimas presentaciones, Atlético de Rafaela sigue sin poder ganar. Ahora son cinco los juegos que acumula sin poder sumar de a tres. Anoche igualó 0 a 0 ante el Deportivo Morón, por la 20ª fecha de la B Nacional y volvió a “rifar” la punta del torneo.Si bien la “Crema” quedó como único líder con 32 puntos (aprovechando la derrota de Aldosivi el sábado), hoy Agropecuario tendrá la posibilidad de pasar al frente; para ello tendrá que ganarle a Santamarina en Tandil. El campeonato está por demás que apretado. Entre el primero y el noveno hay tres puntos de diferencia. Son unos cuantos elencos que ahora pueden aprovechar dicha situación cuando el próximo fin de semana Atlético quede libre.El equipo mostró otra actitud, le sobra corazón, pero también le faltan ideas. Claridad. Con poco y un planteo por demás que mezquino el “Gallito” se llegó del Monumental lo que vino a buscar. Con prácticamente mitad equipo renovado Bovaglio tuvo lo que buscaba, pero no fue suficiente.En el primer tiempo algunos desniveles por la izquierda de un encendido Angelo Martino y no mucho más. Con dos posibilidades desperdiciadas por Manuel Bustos, una definiendo desviado y otra tirándola por arriba. En el complemento, el “Flaco” Castro tomó la pelota y encontró algunos socios para generar unas cuantas aproximaciones. Las más claras las tuvo el ingresado Rodrigo Depetris, que dando ventajas desde lo físico (no está para jugar los 90 minutos), tuvo las más claras del partido.A los 27 minutos “Roly” metió profundo para la última corrida de Albertengo, luego saldría con una molestia, Mauro asistió para que Depetris metiera un cabezazo en el punto penal que se fue, increíblemente, desviado. Un par de minutos después el propio Depetris volvió a conectar de cabeza pero el arquero se la sacó sobre la línea de gol.¿Atlético dejó pasar un nuevo tren? Puede ser. De los últimos 15 puntos que hubo en juego apenas pudo sacar cuatro. Muy poco para un equipo que aspira a salir campeón. Miramos el torneo y la realidad indica que nadie, ninguno de los que tuvo la posibilidad en este último tiempo, pudo aprovechar este mal momento que atraviesa la “Crema” en el torneo para adueñarse de la punta.En la madrugada del domingo, el defensor Nicolás Dematei fue papá de una nena y es por esto que no estuvo en el equipo titular ni tampoco formó parte del banco de relevos. Desde esta redacción, los mejores deseos para el “Vikingo” y su familia!