Anhelo hecho realidad al tener la sede propia

En la vida el que sabe esperar logra los objetivos... Así fue lo que está viviendo el Rotary Club Rafaela Oeste al concretar un anhelo hecho realidad, ya que cuenta con sede propia desde la noche del viernes último, ubicada en calle Caseros 934 del barrio Sarmiento.Durante una reunión fue inaugurada la nueva casa rotaria -en ese lugar vivió la mamá del ex concejal Germán Bottero- durante una cena de camaradería en la que asistieron también el gobernador del distrito binacional 4945 Argentina-Uruguay Henry Van Der Spoel, el presidente del Rotary Club Rafaela Alfredo Monteverde y su señora, Víctor Arnodo y su esposa Gladys del Club de Leones de Rafaela, los socios fundadores del club Armando Degiovanni y Oscar Bruno, la colaboradora Ester Titi Bergero, socios, entre otros.En la oportunidad, el secretario Juan Carlos Alassia mencionó que los jóvenes del Rotaract están participando de un seminario de capacitación en Totoras (provincia de Santa Fe), como así también la cuarta conferencia de distrito con diferentes charlas a realizarse el 25 y 26 de mayo en el Hotel Campoalegre.Luego la presidente Silvana Gramaglia dirigió un emotivo discurso, comenzando con el poema “No te detengas” de la Madre Teresa de Calcuta (vino a Rafaela en 1982): "Pero lo importante no cambia,/ tu fuerza y tu convicción no tienen edad./ Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña./ Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida./ Detrás de cada logro, hay otro desafío"."Así es la historia de nuestro club. Firme, perseverante, entusiasta, con convicciones y valores que marcaron el camino de la amistad y el servicio. Aún vivía mi padre (Andrés) y les escuchaba hablar entusiastas del sueño de la casa propia. ¿Utopía? Quizás… en algún momento lo vimos inalcanzable, después poco probable, con los años percibimos una lucecita, un guiño celestial de amigos que ya no están, pero que confabularon para que podamos hacerlo realidad. Está en lo que dejó a la humanidad cada uno de los que escribieron su nombre en la historia del club, en los que continuamos su obra y en ese puñado de jóvenes que se están preparando para recibir la posta", expresó.Citó que periódicamente asisten a 43 escuelas y comedores para contener a niños y adultos a través del centro de distribución (desde 1998 recibe donaciones de empresas y particulares), los 29 árboles que plantaron en el mes de octubre pasado para las generaciones venideras, los equipos de radio donados a Bomberos Voluntarios para contribuir a su labor en la comunidad, los kits escolares y alimentos entregados a la escuela Villa Podio fomentando la educación y una buena alimentación a los 160 alumnos que reciben la copa de leche y almuerzo.También mencionó la lucha incansable para erradicar la polio del mundo, el rinofibroscopio de última generación que donaron al Hospital para la atención de la población de la región, los baños que ayudaron a construir para alumnos de dos escuelas de Nigeria, los embajadores de la paz que enviaron y recibieron a través del programa de intercambio.El 7 de abril iniciarán un curso de coaching para brindar a la comunidad herramientas para la vida personal, social, laboral a través de 6 módulos quincenales, modalidad presencial, horario opcional de 9:00 a 12:30 ó de 15:00 a 18:30, bonificación por grupos con cupos limitados, a realizarse en la flamante casa inaugurada. Inscripciones: [email protected] o al 3492-663460."Hoy tenemos la inmensa alegría de inaugurar nuestra casa rotaria. Un bagaje de emociones nos hace vibrar: felicidad, satisfacción, templanza, plenitud, optimismo, euforia, nuevos aires, nuevos impulsos y sobre todo agradecimiento a todos los que lo hicieron posible. Que la pasión por lo que hacemos, por lo que creemos, siga siendo nuestra motivación y fortaleza. El sueño de la sede propia se hizo realidad y es maravilloso celebrarlo entre amigos", destacó Gramaglia a los presentes.A decir verdad, el Rotary Club Rafaela Oeste fue fundado en 1976 y solamente tenía el local de calle Las Heras 210 para el centro de distribución, pero eran nómades porque se reunían en la casa de los asociados. El año pasado me habían invitado a exponer durante una reunión rotaria, remarcando en esa ocasión que era prioritario contar con una casa propia: hay que sembrar y algún día la utopía se hace realidad...