Atlético y su necesidad de ganar

Para seguir soñando con el ascenso directo, Atlético tiene que volver hoy a ser Atlético, ese que tan buenos partidos venía haciendo de visitante, a excepción del último, y no el que viene dejando una pobre imagen ante su gente y al que le cuesta mucho ganar en el Monumental. Esta noche, ante el Gallito, Atlético tiene de volver a las fuentes, a ser protagonista en su reducto, tal cual lo hacía hacía hace mucho. Es que la Crema ya no tiene más margen de error y hoy está obligado a ganar si quiere volver rápido a Primera. Es que otro mal resultado lo dejaría al equipo de Bovaglio en una situación complicada, ya que en la próxima fecha debe quedar libre. Por eso, sumar los 3 puntos serán fundamentales para continuar manteniendo las ilusiones y esperanzas en esta recta final, sino ya habrá que ir pensando en el Reducido.Para cortar la racha de 4 fechas sin victorias (3 empates y 1 derrota) y ganar ante su gente por primera vez en este 2018, y teniendo en cuenta la floja performance que mostró el equipo la semana pasada en la caída en Santiago, Lucas Bovaglio pateó el tablero y realizará 4 variantes, una obligada y tres tácticas. Afuera Franco Lazzaroni por suspensión, al igual que los “resistidos” por los hinchas, Jorge Velásquez, Gonzalo Klusener y Lucas Pittinari, y adentro el rafaelino Wilfredo Olivera, los juveniles Angelo Martino y Manuel Bustos y el experimentado Nico Castro. En el banco de relevos estarán Nahuel Pezzini, Oscar Carniello, Facundo Soloa, Velásquez, Rodrigo Depetris, Maximiliano Casa y Klusener.En cuanto a Morón, viene de quedar libre en la jornada pasada. Tiene como gran objetivo mantener la categoría (con 6 puntos más lo puede lograr) y si se puede, clasificar al Reducido por el segundo ascenso. En su última presentación, empató como local ante Mitre y llega a Rafaela entonado, ya que suma 9 fechas sin perder. Para este encuentro, Otta no podrá contar por lesión a Nicolás Ramírez, Nicolás Martínez y al ex Atlético, Sebastián Martínez.