Construcción de la Recova Ripamonti

Don Faustino Ripamonti abrió su negocio en 1888 en sociedad con su hermano Eduardo Ripamonti y en 1889 dirige una nota a la Comisión de Fomento solicitándole autorización para construir una galería en el frente de su negocio, ubicado en el costado este de la plaza 25 de Mayo. Este pedido era formulado con el propósito de que quienes concurrían al negocio a adquirir mercaderías tuvieran protección del sol y de la lluvia. Por esa razón también se hablaba en aquella época de “galería”o de “portales” no de recova, nombre que comenzó a usarse mucho después.La Recova fue diseñada y construida con el propósito de disponer de un lugar adecuado, de un sector especial para ubicar en él largas mesas en torno a las cuales, el diálogo actualizado, los recuerdos, mientras se intercambiaban noticias entre bocado y bocado, del trabajo, de la cosecha del futuro.La Comisión de Fomento autorizó la construcción de la Galería e impuso como condición de acuerdo con el plano presentado, que debía tener una anchura de 3 metros como mínimo, contados desde la pared del edificio que ocupaba la casa de negocios. La construcción debía conservar las formas de estética que se indicaban en el plano y el material a emplearse debía ser de primera calidad (1).El cotejo sobre la obra realizada y el plano original, permite comprobar que sólo se omitieron detalles decorativos de las arcadas, entre columna y columna. (2) En la pampa gringa, con una población en su mayoría católica, el cumplimiento de los deberes religiosos provocaba la afluencia a los centros urbanos de las familias que acudían recorriendo a veces grandes distancias para asistir a misa, recibir los sacramentos y aprovechar el viaje para sus compras y satisfacer su natural necesidad de sociabilidad. Por eso les interesaba a los comerciantes que hubiera sacerdotes y los horarios de las misas. El Padre Palmieri, por ejemplo rezaba una a las 8 y otra a las 10:30, a fin de que pudieran asistir a esta última los que venían de más lejos. Con respecto a los colonos -dice Leticia Stoffel en otro párrafo de su libro sobre Ripamonti- “la asistencia a misa les proporcionaba la posibilidad de un día diferente, con un ritmo de cambio y multiplicaba imágenes para llenar después las horas y los días en la soledad del campo”. Terminado el oficio religioso comenzaban las compras. Pero era necesario ofrecer a los clientes un lugar adecuado para que almorzaran. Por eso la Recova fue diseñada y construida con ese propósito, el de disponer de un lugar adecuado, de un sector especial para ubicar en él las largas mesas en torno a las cuales se ubicaban los clientes. En las calles de acceso se multiplicaban los carros, las volantas, los sulkys, y los caballos, tantos, que no alcanzaban las argollas de hierro para atar las riendas, los empleados necesitaban ayuda para preparar las viandas, fuentes con queso, fiambres, aceitunas, sardinas, anchoas y enormes rebanadas de pan fresco, que desaparecían y había que reponer varias veces. Casi todos ellos eran artículos importados desde el aceite de oliva, las sardinas y anchoas en sal, los hongos secos y en escabeche, ya que en el país y en esa época no se conseguían estos productos. Cuando se cierran los grandes almacenes Ripamonti, se dona a la Municipalidad de Rafaela, la recova y junto a una suma de dinero para su mantenimiento, hecho que ocurrió en el año 1980 y que dio lugar a una ordenanza sobre el tema. Hoy, sólo vemos el triste espectáculo de una recova ya casi desaparecida por el transcurrir del tiempo y la incapacidad para mantener en pie un vestigio histórico quizás el único que tenía Rafaela para mostrar al mundo.