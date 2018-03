Con interesantes duelos se completa la primera

Con tres partidos en nuestra ciudad, uno en Humberto, otro en San Vicente y el restante en Sunchales se completará esta tarde la primera fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que se puso en marcha el viernes por la noche con la goleada de Peñarol sobre Atlético de Rafaela, como visitante, por 4 a 1.Con la particularidad de un certamen doméstico que será lo más fuerte en cuanto a competencia durante el año para clubes que habitualmente jugaban en los torneos del Consejo Federal, se espera una dura lucha por los puestos de privilegio. Tanto Ben Hur, 9 de Julio y Libertad de Sunchales, saben que hasta enero de 2019 no volverán a jugar en un nivel superior (salvo un cambio de planes desde Buenos Aires, que no se cree pueda darse), cuando llegue el Regional Amateur. Por ende, apostarán todos los cañones a quedarse con el Apertura.Pero están listos para hacerle frente Peñarol, Ferro, Quilmes o Sportivo Norte, sumado al protagonismo de siempre de Unión, por más que sigue en carrera en el Federal A. Y no se descarta que los clubes de la región puedan entreverarse en un objetivo superior, como Brown, Humberto o Florida. Para el ascendido Tacural, apriori el objetivo pasa por sumar puntos para mantener la categoría.Todos los equipos se han reforzado, algunos en menor o mayor medida, pero han hecho una renovación importante. Ferro, por ejemplo, con Fernando Beltramo y Matías Zbrun promete mucho del medio hacia adelante; Quilmes buscó goles también con Denis Caglieris; Brown llevó a Pocho Pavetti; solo por mencionar algunos jugadores de reconocido nivel.TODA LA PROGRAMACIONRecordando que los partidos en Rafaela comenzarán a las 15 (13:30 en reserva), debido a una solicitud de la Policía, los enfrentamientos serán: Ferrocarril del Estado vs Unión de Sunchales (Franco Ceballos), 9 de Julio vs Argentino Quilmes (José Domínguez) y Sportivo Norte vs Ben Hur (Mauro Cardozo).A las 16 hs (Reservas 14:30 hs), jugarán: Argentino de Humberto vs Florida de Clucellas (Ariel Gorlino) y Brown de San Vicente vs Deportivo Tacural (Javier Simoncini).Finalmente, a las 17 hs (Reservas 15:30 hs), se medirán Deportivo Libertad vs Deportivo Ramona (Silvio Ruíz).TAMBIEN LA BEl siempre duro torneo de la Primera B se pondrá en marcha hoy en las cuatro zonas establecidas. El detalle de los compromisos de la primera fecha del Preparación es el siguiente:Talleres (MJ) vs Atlético (MJ) (Víctor Colman), Sp. Libertad vs Bochazo (Leandro Aragno).Atl. Esmeralda vs La Hidráulica (Darío Suárez), Sp. Santa Clara vs. Dep. Josefina (Raúl Rodríguez).Bella Italia vs Moreno (Ángelo Trucco), Sp. Roca vs Dep. Aldao (Enrique Calderón).Tiro Federal vs Ind. Ataliva (Claudio González), Unidad Sancristobalense vs Ind. San Cristóbal (Guillermo Tartaglia).